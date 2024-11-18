Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик объяснил причины неудачи сборной в матче против Грузии. Что сказал?
Лига наций
18 ноября 2024, 08:36 |
1436
2

Довбик объяснил причины неудачи сборной в матче против Грузии. Что сказал?

Артем похвалил национальную команду Грузии

18 ноября 2024, 08:36 |
1436
2
Довбик объяснил причины неудачи сборной в матче против Грузии. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий национальной команды Артем Довбик поделился эмоциями после ничейного матча против сборной Грузии (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Футболист похвалил соперника.

«Конечно, тяжелая игра, потому что это наверное лучшее поколение сборной Грузии за последние несколько лет, и они еще играют дома, поддержка трибун где-то их подгоняла.

Но я думаю, что-то где-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Я считаю, что игра, в принципе, ничейная была», – заявил Довбик.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.

По теме:
«Напоминает льва». Дулуб оценил шансы сборной Украины против Албании
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Албания – Украина
«Надежды фанатов абсолютно оправданы». Киммих нацелился на титул ЧМ-2026
Артем Довбик сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина сборная Грузии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Бокс | 17 ноября 2024, 10:31 0
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола

Майк проиграл шоумену единогласным решением судей

ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Бокс | 17 ноября 2024, 09:41 3
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»

Легендарный боксер прокомментировал свой бой с Джейком

Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Футбол | 17.11.2024, 15:11
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Футбол | 18.11.2024, 06:00
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане
Футбол | 18.11.2024, 06:23
День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане
День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ddd196
Гравці непогані .середні .Але немає тренера .ребров нуль
Ответить
0
Перець
Що Довбик інвалід і не може забити з 2 метрів ,це вже давно всі знають 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
16.11.2024, 16:30 115
Футбол
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 143
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
17.11.2024, 06:06 12
Другие виды
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
16.11.2024, 09:07 14
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем