Довбик объяснил причины неудачи сборной в матче против Грузии. Что сказал?

Украинский нападающий национальной команды Артем Довбик поделился эмоциями после ничейного матча против сборной Грузии (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Футболист похвалил соперника.

«Конечно, тяжелая игра, потому что это наверное лучшее поколение сборной Грузии за последние несколько лет, и они еще играют дома, поддержка трибун где-то их подгоняла.

Но я думаю, что-то где-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Я считаю, что игра, в принципе, ничейная была», – заявил Довбик.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.