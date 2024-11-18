Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах Мбаппе

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах у своего звездного одноклубника Килиана Мбаппе.

В понедельник, 18 ноября, 25-летний вратарь прибыл на тренировочную базу своего клуба на утреннее занятие, где у него один из журналистов и спросил о состоянии французского форварда.

Андрей дал представителю СМИ очень краткий ответ: «Я думаю, у него все отлично».

Ранее сообщалось, что Лунин в последних четырех матчах имеет больше результативных действий, чем Мбаппе. Французский футболист молчит четыре поединка – с того момента, как 19 октября он забил в ворота «Сельты» один гол.