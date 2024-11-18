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  4. Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах Мбаппе
Испания
18 ноября 2024, 17:22 |
1413
1

Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах Мбаппе

Андрей дал краткий ответ о состоянии Килиана

18 ноября 2024, 17:22 |
1413
1
Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах у своего звездного одноклубника Килиана Мбаппе.

В понедельник, 18 ноября, 25-летний вратарь прибыл на тренировочную базу своего клуба на утреннее занятие, где у него один из журналистов и спросил о состоянии французского форварда.

Андрей дал представителю СМИ очень краткий ответ: «Я думаю, у него все отлично».

Ранее сообщалось, что Лунин в последних четырех матчах имеет больше результативных действий, чем Мбаппе. Французский футболист молчит четыре поединка – с того момента, как 19 октября он забил в ворота «Сельты» один гол.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Килиан Мбаппе
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Sergei2112
после построения футбольной карьеры,можно будет податься на дипломатическое поприще
лаконичность ответа на уровне дипломата
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