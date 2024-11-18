Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах Мбаппе
Андрей дал краткий ответ о состоянии Килиана
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал слухи о психологических проблемах у своего звездного одноклубника Килиана Мбаппе.
В понедельник, 18 ноября, 25-летний вратарь прибыл на тренировочную базу своего клуба на утреннее занятие, где у него один из журналистов и спросил о состоянии французского форварда.
Андрей дал представителю СМИ очень краткий ответ: «Я думаю, у него все отлично».
Ранее сообщалось, что Лунин в последних четырех матчах имеет больше результативных действий, чем Мбаппе. Французский футболист молчит четыре поединка – с того момента, как 19 октября он забил в ворота «Сельты» один гол.
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