У Лунина больше голевых действий за последние четыре матча, чем у Мбаппе
Украинский вратарь отметился результативной передачей в матче Ла Лиги
9 ноября состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Осасуна».
Мадридский клуб уверенно разгромил соперника со счетом 4:0.
Украинский вратарь Андрей Лунин отдал ассист на форварда Винисиуса во время третьего гола.
Лунин в последних четырех матчах имеет больше результативных действий, чем одноклубник Килиан Мбаппе. Французский футболист молчит четыре поединка – с того момента, как 19 октября Мбаппе забил в ворота «Сельты» один гол.
Liga Stats 2024/2025— Khadim Rassoul 🇸🇳 (@DjiteKhadim) November 9, 2024
Arda Guler: 0
Tchouameni: 0
Camavinga : 0
Endrick: 0
Ceballos: 0
Total : 0
….
Lunin : 1 https://t.co/tZOQfWGYYr
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