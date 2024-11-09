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  4. У Лунина больше голевых действий за последние четыре матча, чем у Мбаппе
Испания
09 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:40
954
0

У Лунина больше голевых действий за последние четыре матча, чем у Мбаппе

Украинский вратарь отметился результативной передачей в матче Ла Лиги

09 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:40
954
0
У Лунина больше голевых действий за последние четыре матча, чем у Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 ноября состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Осасуна».

Мадридский клуб уверенно разгромил соперника со счетом 4:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин отдал ассист на форварда Винисиуса во время третьего гола.

Лунин в последних четырех матчах имеет больше результативных действий, чем одноклубник Килиан Мбаппе. Французский футболист молчит четыре поединка – с того момента, как 19 октября Мбаппе забил в ворота «Сельты» один гол.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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