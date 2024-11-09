У Лунина больше голевых действий за последние четыре матча, чем у Мбаппе

9 ноября состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Осасуна».

Мадридский клуб уверенно разгромил соперника со счетом 4:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин отдал ассист на форварда Винисиуса во время третьего гола.

Лунин в последних четырех матчах имеет больше результативных действий, чем одноклубник Килиан Мбаппе. Французский футболист молчит четыре поединка – с того момента, как 19 октября Мбаппе забил в ворота «Сельты» один гол.