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Англия
18 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 18 ноября 2024, 14:07
258
0

Вернуть уверенность. Перед Аморимом поставлена первая серьезна задача

Рубен Аморим должен провести работу с Джошуа Зиркзе

18 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 18 ноября 2024, 14:07
258
0
Вернуть уверенность. Перед Аморимом поставлена первая серьезна задача
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый коуч «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим столкнется с первой серьезной задачей у руля «манкунианцев»: вернуть уверенность в себе Джошуа Зиркзе, сообщает The Mirror.

23-летний голландец откровенно плохо начал сезон, отличившись 1 голом и 2 ассистами в 16 матчах за свой новый клуб. Ситуация печальна настолько, что некоторые итальянские издания уже не исключают возвращения Джошуа в Италию этой зимой.

Несмотря на то, что Зиркзе плохо начал в Англии, руководство «красных дьяволов» верит в то, что игрок раскроется с лучшей стороны. И в этом ему должен помочь Рубен Аморим, но коуч сам не особо уверен в том, что Джошуа нужен ему и смотрит в сторону Дьекереша, с которым у него получилась отличная связь в Лиссабоне. Но руководство рассчитывает на то, что игрок сможет реализоваться под управлением португальца.

Обмен форвардами между «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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