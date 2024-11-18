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Англия
18 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 13:44
923
0

Обмен форвардами. Наполи и Манчестер Юнайтед готовят трансферную бомбу

Джошуа Зиркзе и Виктор Осимхен могут сменить клубы в ближайшее время

18 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 13:44
923
0
Обмен форвардами. Наполи и Манчестер Юнайтед готовят трансферную бомбу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться своими форвардами: Виктор Осимхен и Джошуа Зиркзе могут сменить свои клубы уже в ближайшее время, сообщает Calcio Napoli 24.

За нигерийского форварда «Наполи», который играет в аренде в «Галатасарае» и привлекает множество клубов своей результативностью, никто не готов платить 75 миллионов евро отступных посреди сезона. На этом готовы сыграть «манкунианцы», обменяв своего страйкера Джошуа Зиркзе, который несмотря на очень приятный старт в Манчестере, потерялся в Англии, но возвращение в Италию могло бы реанимировать сезон для голландца.

Боссы «красных дьяволов» осознают то, что ценник игроков на трансферном рынке существенно разнится, потому готовы предложить доплату в размере 30 миллионов в том случае, если клуб из Неаполя будет заинтересован в проведении сделки.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провел 9 матчей за «Галатасарай», забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Джошуа Зиркзе провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Талант из «Спортинга» может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: Calcionapoli24
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