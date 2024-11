«У него уже есть несколько нападающих». Дьекереш – о переходе к Амориму

Звездный форвард «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш прокомментировал слухи о возможном воссоединении с Рубеном Аморимом в «Манчестер Юнайтед»:

«У него уже есть несколько нападающих, мы увидим. Это не то, о чем я думаю. Конечно, я хочу провести сезон в «Спортинге», и мне там нравится, поэтому для меня нет ни одного стресса, чтобы сделать шаг в будущем. Увидим, когда придет время.

Я не придаю значения слухам, потому что это просто разговоры и ничего больше».

Ранее Рубен Аморим заявил, что не планирует подписывать игроков «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» зимой.

Viktor Gyokeres has been quizzed about the chances of him reuniting with Ruben Amorim at Man Utd ⤵️ https://t.co/r0kOl12oKe