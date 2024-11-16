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  4. «У него уже есть несколько нападающих». Дьекереш – о переходе к Амориму
Англия
16 ноября 2024, 22:33 |
393
0

«У него уже есть несколько нападающих». Дьекереш – о переходе к Амориму

Звездный форвард прокомментировал слухи о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

16 ноября 2024, 22:33 |
393
0
«У него уже есть несколько нападающих». Дьекереш – о переходе к Амориму
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Звездный форвард «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш прокомментировал слухи о возможном воссоединении с Рубеном Аморимом в «Манчестер Юнайтед»:

«У него уже есть несколько нападающих, мы увидим. Это не то, о чем я думаю. Конечно, я хочу провести сезон в «Спортинге», и мне там нравится, поэтому для меня нет ни одного стресса, чтобы сделать шаг в будущем. Увидим, когда придет время.

Я не придаю значения слухам, потому что это просто разговоры и ничего больше».

Ранее Рубен Аморим заявил, что не планирует подписывать игроков «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» зимой.

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Виктор Дьекереш Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: TeamTalk
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