«Мы не вылетим». Владелец Лиона – о финансовой ситуации клуба

Владелец французского футбольного клуба «Лиона» Джон Текстор прокомментировал ситуацию с переводом его клуба в Лигу 2:

«Мы – большая организация, и важно осознавать, что все наши клубы вносят свой вклад. Наши службы сотрудничают, наши финансовые службы сотрудничают.

Мы не вылетим. Я знаю, что наша ситуация вызывает сомнения. Я предпочитаю систему Премьер-лиги, которая по-разному наказывает клубы. У нас есть ресурсы, которые выходят за рамки клуба. Даже если мы провалим все наши глобальные инициативы в 700 миллионов евро, наши владельцы не позволят группе утонуть. Нет шансов быть пониженным».

Ранее сообщалось, что «Лион» решил срочно продавать игроков.

Lyon owner John Textor comes out fighting - as he defiantly says 'we will NOT be relegated' - despite authorities ruling French side will be demoted to Ligue 2 if they don't improve their finances https://t.co/DktSKlTqmW