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Франция
16 ноября 2024, 20:06 |
139
0

«Мы не вылетим». Владелец Лиона – о финансовой ситуации клуба

Джон Текстор заявил, что его клуб не снизят во вторую лигу Франции

16 ноября 2024, 20:06 |
139
0
«Мы не вылетим». Владелец Лиона – о финансовой ситуации клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Текстор

Владелец французского футбольного клуба «Лиона» Джон Текстор прокомментировал ситуацию с переводом его клуба в Лигу 2:

«Мы – большая организация, и важно осознавать, что все наши клубы вносят свой вклад. Наши службы сотрудничают, наши финансовые службы сотрудничают.

Мы не вылетим. Я знаю, что наша ситуация вызывает сомнения. Я предпочитаю систему Премьер-лиги, которая по-разному наказывает клубы. У нас есть ресурсы, которые выходят за рамки клуба. Даже если мы провалим все наши глобальные инициативы в 700 миллионов евро, наши владельцы не позволят группе утонуть. Нет шансов быть пониженным».

Ранее сообщалось, что «Лион» решил срочно продавать игроков.

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Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лига 2 (Франция)
Іван Распутін Источник: Daily Mail
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