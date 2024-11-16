«Мы не вылетим». Владелец Лиона – о финансовой ситуации клуба
Джон Текстор заявил, что его клуб не снизят во вторую лигу Франции
Владелец французского футбольного клуба «Лиона» Джон Текстор прокомментировал ситуацию с переводом его клуба в Лигу 2:
«Мы – большая организация, и важно осознавать, что все наши клубы вносят свой вклад. Наши службы сотрудничают, наши финансовые службы сотрудничают.
Мы не вылетим. Я знаю, что наша ситуация вызывает сомнения. Я предпочитаю систему Премьер-лиги, которая по-разному наказывает клубы. У нас есть ресурсы, которые выходят за рамки клуба. Даже если мы провалим все наши глобальные инициативы в 700 миллионов евро, наши владельцы не позволят группе утонуть. Нет шансов быть пониженным».
Ранее сообщалось, что «Лион» решил срочно продавать игроков.
Lyon owner John Textor comes out fighting - as he defiantly says 'we will NOT be relegated' - despite authorities ruling French side will be demoted to Ligue 2 if they don't improve their finances https://t.co/DktSKlTqmW— Mail Sport (@MailSport) November 16, 2024
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