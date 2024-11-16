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Лига наций
16 ноября 2024, 17:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:27
234
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Когда я решу покинуть сборную, я сделаю это спонтанно»

Легендарный нападающий высказался о завершении карьеры в национальной сборной

16 ноября 2024, 17:07 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:27
234
2
Криштиану РОНАЛДУ: «Когда я решу покинуть сборную, я сделаю это спонтанно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры в сборной:

«Я просто хочу наслаждаться. Планируйте выход на пенсию, если это случится через один-два года. А я еще не знаю. Мне скоро исполнится 40. Я действительно хочу наслаждаться, пока я чувствую мотивацию, я продолжаю играть, когда я не почувствую мотивацию, я уйду на пенсию.

Когда я решу покинуть сборную, я сделаю это спонтанно, но продуманно. Никаких предварительных объявлений не будет».

В 5-м туре Лиги наций против сборной Польши Роналду оформил дубль, помогший разгромить поляков со счетом 5:1.

39-летний нападающий провел за сборную Португалии во всех турнирах 215 матчей, в которых забил 135 голов и отдал 45 голевых передач.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Лига наций сборная Польши по футболу
Іван Распутін Источник: The Mirror
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Комментарии 2
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Saar
Памятаєш, 1000 голів? Ти казав. Збреши і ... забий більше 1000. Є футболісти - супер, але як люди - лайно. Є - навпаки. Ти ж , і футболіст, один - на епоху І людина (стільки пожертвував на дитячі будинки і лікарні, зі скільком хворими дітьми ти зустрівся, і не загордився). Респект!
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+1
Lesovij7
Сыграй с сыном в одном клубе как ты хотел и тогда можно заканчивать
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0
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