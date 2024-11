Криштиану РОНАЛДУ: «Когда я решу покинуть сборную, я сделаю это спонтанно»

Легендарный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры в сборной:

«Я просто хочу наслаждаться. Планируйте выход на пенсию, если это случится через один-два года. А я еще не знаю. Мне скоро исполнится 40. Я действительно хочу наслаждаться, пока я чувствую мотивацию, я продолжаю играть, когда я не почувствую мотивацию, я уйду на пенсию.

Когда я решу покинуть сборную, я сделаю это спонтанно, но продуманно. Никаких предварительных объявлений не будет».

В 5-м туре Лиги наций против сборной Польши Роналду оформил дубль, помогший разгромить поляков со счетом 5:1.

39-летний нападающий провел за сборную Португалии во всех турнирах 215 матчей, в которых забил 135 голов и отдал 45 голевых передач.

The end is around the corner for Cristiano Ronaldo... but it's not here yet!



🗣️"If it has to happen, in one or two year - I don’t know. I’m turning 40 soon…"https://t.co/OUVBYylxkL pic.twitter.com/YiaqQWxgdP