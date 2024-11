Поедет к Месси? Чемпион мира вскоре станет свободным агентом

Туринский «Ювентус» договорился о расторжении контракта с французским полузащитником Полем Погба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент 31-летний футболист на регулярной основе индивидуально тренируется в Майами, где базируется известный клуб «Интер Майами», за который выступает легендарный Лионель Месси.

Отмечается, что с января 2025 года Полю будет разрешено тренироваться с любым клубом, а еще через 2 месяца он сможет участвовать в официальных матчах.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Paul Pogba and Juventus, story over as contract will be terminated as planned… and Pogba will be free agent

Paul Pogba's training in Miami on daily basis to be ready for his next club.



Pogba will be allowed to train with new club from January 2025 and allowed to play official games from March 2025.