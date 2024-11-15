Поедет к Месси? Чемпион мира вскоре станет свободным агентом

Туринский «Ювентус» договорился о расторжении контракта с французским полузащитником Полем Погба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент 31-летний футболист на регулярной основе индивидуально тренируется в Майами, где базируется известный клуб «Интер Майами», за который выступает легендарный Лионель Месси.

Отмечается, что с января 2025 года Полю будет разрешено тренироваться с любым клубом, а еще через 2 месяца он сможет участвовать в официальных матчах.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

⤵️⛔️ Paul Pogba and Juventus, story over as contract will be terminated as planned… and Pogba will be free agent 👀 https://t.co/CXVvbgCdlX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024