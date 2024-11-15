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  4. Поедет к Месси? Чемпион мира вскоре станет свободным агентом
Major League Soccer
15 ноября 2024, 15:22 |
521
0

Поедет к Месси? Чемпион мира вскоре станет свободным агентом

Сотрудничество француза с «Ювентусом» завершено

15 ноября 2024, 15:22 |
521
0
Поедет к Месси? Чемпион мира вскоре станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Туринский «Ювентус» договорился о расторжении контракта с французским полузащитником Полем Погба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент 31-летний футболист на регулярной основе индивидуально тренируется в Майами, где базируется известный клуб «Интер Майами», за который выступает легендарный Лионель Месси.

Отмечается, что с января 2025 года Полю будет разрешено тренироваться с любым клубом, а еще через 2 месяца он сможет участвовать в официальных матчах.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Поль Погба расторжение контракта трансферы Серии A Интер Майами свободный агент Фабрицио Романо Major League Soccer (MLS)
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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