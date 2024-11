Новые варианты трансфера. Флагманы Серии А охотятся на лидера Байера

Джонатан Та, защитник действующего чемпиона Германии «Байера», заинтересовал передовые команды итальянского футбола, а именно туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Оба клуба контрактовали с представителями «Байера», однако получили отказ. Именно немецкий игрок не хочет рассматривать Италию для потенциального трансфера.

Джонатан предпочитает две команды – «Баварию» и «Барселону». Кроме того, футболист не исключает варианта перехода в мадридский «Реал».

Напомним, что контракт лидера с «Байером» истекает летом 2025 года. Защитник продлевать соглашение с фармацевтами не планирует

В этом сезоне Та отыграл 17 матчей, в которых сумел отличиться лишь одним забитым мячом.

Inter and Juventus have recently contacted Jonathan Tah's management but were both turned down. The defender has no plans of moving to Italy. His decision next summer is expected to be between Bayern and Barcelona. Both clubs had already shown serious interest last summer. Hansi… pic.twitter.com/zvKrVaEiLs