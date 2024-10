Лидер Байера хочет сменить клуб – Бавария и Барселона внимательно следят

У лидера леверкузенского «Байера» Джонатана Та по завершению нынешнего сезона истекает контракт с клубом. Футболист не планирует продлевать соглашение и уже подыскивает новое место работы.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, в услугах защитника сборной Германии заинтересована мюнхенская «Бавария». Конкуренцию мюнхенцам планирует составить каталонская «Барселона» и неназванный клуб из АПЛ.

Стоит отметить, в прошлом сезоне вместе с «Байером» шокировали «Баварию», оставив тех без внутренних трофеев. Подопечные Хаби Алонсо с яростным отрывом завоевали «золото» Бундеслиги и выиграли национальный кубок.

Напомним, в нынешнем сезоне «Байер» занимает лишь пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после шести игр.

🚨⚫️🔴 Jonathan #Tah is still planning to leave #Leverkusen for free next summer ✔️



The 28y/o will not extend his contract as his current deal expires ❌



FC Bayern remain interested, but the centre-back now also has other options: Barcelona, Premier League, and more. Open race… pic.twitter.com/vV4zwsgV9W