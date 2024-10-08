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Германия
08 октября 2024, 00:16 | Обновлено 08 октября 2024, 00:17
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Лидер Байера хочет сменить клуб – Бавария и Барселона внимательно следят

Немецкий защитник Джонатан Та планирует сменить клубную прописку

08 октября 2024, 00:16 | Обновлено 08 октября 2024, 00:17
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Лидер Байера хочет сменить клуб – Бавария и Барселона внимательно следят
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

У лидера леверкузенского «Байера» Джонатана Та по завершению нынешнего сезона истекает контракт с клубом. Футболист не планирует продлевать соглашение и уже подыскивает новое место работы.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, в услугах защитника сборной Германии заинтересована мюнхенская «Бавария». Конкуренцию мюнхенцам планирует составить каталонская «Барселона» и неназванный клуб из АПЛ.

Стоит отметить, в прошлом сезоне вместе с «Байером» шокировали «Баварию», оставив тех без внутренних трофеев. Подопечные Хаби Алонсо с яростным отрывом завоевали «золото» Бундеслиги и выиграли национальный кубок.

Напомним, в нынешнем сезоне «Байер» занимает лишь пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после шести игр.

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Джонатан Та Бавария Барселона Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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