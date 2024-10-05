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Германия
05 октября 2024, 18:37 | Обновлено 05 октября 2024, 19:19
371
0

Бундеслига. Байер потерял очки дома, Боруссия проиграла Униону

В Германии состоялись матчи 6-го тура Бундеслиги

05 октября 2024, 18:37 | Обновлено 05 октября 2024, 19:19
371
0
Бундеслига. Байер потерял очки дома, Боруссия проиграла Униону
Bundesliga. Гольштайн Киль

6 тур немецкой Бундеслиги принес очень интересные результаты.

Байер - Хольштайн Киль 2:2

Голы: Бонифейс 4, Хофманн 8 - Гешвилль 45+5, Арп 69 (п)

Бохум - Вольсбург 1:3

Голы: Боаду 72 - Томаш 21, Винд 37, 88 (п)

Вердер - Фрайсбург 0:1

Гол: Доан 75

Унион - Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Фогт 26 (п), Вертессен 45 - Рюерсон 62

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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