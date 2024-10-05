Германия05 октября 2024, 18:37 | Обновлено 05 октября 2024, 19:19
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Бундеслига. Байер потерял очки дома, Боруссия проиграла Униону
В Германии состоялись матчи 6-го тура Бундеслиги
05 октября 2024, 18:37 | Обновлено 05 октября 2024, 19:19
371
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6 тур немецкой Бундеслиги принес очень интересные результаты.
Байер - Хольштайн Киль 2:2
Голы: Бонифейс 4, Хофманн 8 - Гешвилль 45+5, Арп 69 (п)
Бохум - Вольсбург 1:3
Голы: Боаду 72 - Томаш 21, Винд 37, 88 (п)
Defeat at home.— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) October 5, 2024
1-3 #meinVfL #BOCWOB pic.twitter.com/cltgnxBLcj
Вердер - Фрайсбург 0:1
Гол: Доан 75
Defeat at home 💔— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 5, 2024
FT | #svwscf 0-1 pic.twitter.com/y4NewJKWAb
Унион - Боруссия Дортмунд 2:1
Голы: Фогт 26 (п), Вертессен 45 - Рюерсон 62
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