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Лига наций
11 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:54
346
1

Сборная Албании объявила состав на матчи Лиги наций. Один с Украиной

Команда на два матча будет в боевом составе

11 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:54
346
1
Сборная Албании объявила состав на матчи Лиги наций. Один с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Албании объявила состав сборной на матчи Лиги наций.

Албанцы встретятся со сборной Чехии (16 ноября), а также с Украиной (19 ноября).

Красно-черные после 4 туров занимают третью позицию с 6 очками.

Подопечные Сильвиньо одержали победы над сборной Украины (2:1) и сборной Грузии (1:0).

Состав сборной Албании

Вратари: Томас Стракоша («АЕК», Греция), Ален Шерри («Кальяри», Италия), Саймон Симони («Ингольштадт», Германия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия).

Защитники: Элсейд Хюсай («Лацио», Италия), Иван Балью («Райо Вальекано», Испания), Марио Митай («Локомотив», россия), Берат Джимсити («Аталанта», Италия), Мараш Кумбулла («Эспаньол», Испания), Ардиан Исмаили («Эмполи», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия), Арлинд Аети («ЧФР Клуж», Румыния), Анди Хадрой («Партизани»).

Полузащитники: Юльбер Рамадани («Лечче», Италия), Амир Абраши («Грассхоппер», Швейцария), Кристиан Аслани («Интер», Италия), Казим Лячи («Спарта», Чехия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Арбер Ходжа («Динамо З», Хорватия), Ясир Асани («Кванджу», Корея), Таулант Сефери («Бодрум», Турция), Фета Фетай («Локомотива», Хорватия), Кейди Баре («Сарагоса», Испания).

Нападающие: Эрнест Мучи («Бешикташ», Турция), Индрит Туке («Спарта», Чехия), Мирлинд Даку («Рубин», россия), Мюрто Узуни («Гранада», Испания), Рей Манай («Сивасспор», Турция).

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Макс Максов
Потрібно брати реванш і карати за орка в заявці!
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