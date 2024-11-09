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09 ноября 2024, 18:13 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:21
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РОДРИ: «Карим Бензема был невероятным обладателем Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о французском нападающем

09 ноября 2024, 18:13 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:21
312
0
РОДРИ: «Карим Бензема был невероятным обладателем Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Хавбек «Манчестер Сити» Родри, выигравший Золотой мяч-2024, высказался об экс-звезде «Реала» Кариме Бензема:

«Бензема сказал, что ему больше нравится смотреть на Винисиуса, чем на меня? Это не обидно. Это его мнение, он вправе так считать. Я не могу ожидать, что всем нравиться буду. Карим Бензема был невероятным обладателем Золотого мяча, и я в хорошей позиции, чтобы это знать, ведь он заставил нас страдать в том году».

Карим Бензема выиграл Золотой мяч-2022. Французский нападающий встал на защиту Винисиуса, после вручения Золотого мяча-2024.

Ранее Родри высказался о Дани Карвахале.

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Карим Бензема Родри Винисиус Жуниор Золотой мяч Манчестер Сити Реал Мадрид
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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