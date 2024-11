РОДРИ: «Карим Бензема был невероятным обладателем Золотого мяча»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри, выигравший Золотой мяч-2024, высказался об экс-звезде «Реала» Кариме Бензема:

«Бензема сказал, что ему больше нравится смотреть на Винисиуса, чем на меня? Это не обидно. Это его мнение, он вправе так считать. Я не могу ожидать, что всем нравиться буду. Карим Бензема был невероятным обладателем Золотого мяча, и я в хорошей позиции, чтобы это знать, ведь он заставил нас страдать в том году».

Карим Бензема выиграл Золотой мяч-2022. Французский нападающий встал на защиту Винисиуса, после вручения Золотого мяча-2024.

🗣 Rodri: "Benzema said he preferred to watch Vinicius than me? It's not offensive. It's his opinion, he has the right to think that. I can't expect to please everyone. Karim Benzema was an incredible Ballon d'Or winner, and I'm in a good position to know that, because he made us…