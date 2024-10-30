Бензема поставил под сомнение заслуги Родри для завоевания Золотого мяча

Нападающий Карим Бензема, который в 2022 году выиграл Золотой мяч, заявил, что испанец Родри менее заслуживает Золотого мяча 2024, нежели вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

«Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок… Но я сижу на диване, смотрю телевизор, а Родри не делает ничего, что заставило бы вас сказать «вау». Вини делал это не раз.

Я думаю, что это сложно, когда весь мир видит, что ты выигрываешь Золотой мяч, а в конце становится известно, что ты его не выиграешь. Это очень сложно.

Винисиус – хороший парень. Он будет работать и однажды выиграет Золотой мяч, – заявил Бензема в интервью El Chiringuito.

Ранее Жузеп Гвардиола объяснил, почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024.