Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола объяснил, почему награда не досталась Винисиусу.

«Винисиус должен был выиграть Золотой мяч? Возможно, но этого не произошло. Голосовали журналисты, а не группа элитных людей, которые решают, что им делать. Голосовали люди со всего мира, это не только одна страна голосует. По всему миру разные мнения», – отметил Гвардиола.