Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Англия
29 октября 2024, 19:42 |
3939
0

Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Наставник «Манчестер Сити» высказался об этой ситуации

29 октября 2024, 19:42 |
3939
0
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола объяснил, почему награда не досталась Винисиусу.

«Винисиус должен был выиграть Золотой мяч? Возможно, но этого не произошло. Голосовали журналисты, а не группа элитных людей, которые решают, что им делать. Голосовали люди со всего мира, это не только одна страна голосует. По всему миру разные мнения», – отметил Гвардиола.

По теме:
ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
ГВАРДИОЛА: «Криштиану Роналду был монстром, а отец монстра – Лео Месси»
Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги
Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой мяч-2024: очищение
Футбол | 29 октября 2024, 11:36 27
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение

Валерий Василенко – о справедливости, которая редко, но торжествует в футболе

ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина
Футбол | 28 октября 2024, 21:55 1
ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина
ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина

Эрлинг отправился в Швецию на потенциально чемпионский матч Мальме

ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
Футбол | 29.10.2024, 14:51
ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Футбол | 29.10.2024, 19:13
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Бокс | 29.10.2024, 08:32
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 12
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 368
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем