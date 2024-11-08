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WTA
08 ноября 2024, 23:06 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:58
276
0

ЧЖЭН Циньвень: «Я не знаю, что случилось, когда вела 3:0...»

Китаянка коротко прокомментировала победу над Крейчиковой в полуфинале WTA Finals

08 ноября 2024, 23:06 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:58
276
0
ЧЖЭН Циньвень: «Я не знаю, что случилось, когда вела 3:0...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

8 ноября седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая обыграла Барбору Крейчикову в полуфинале Итогового турнира WTA 2024.

После завершения встречи китаянка в интервью на корте коротко прокомментировала победу над чешкой:

«Это так особенное чувство. Это мой первый WTA Finals, и теперь я в финале. Это невероятно. Она действительно хороший игрок. Мы показали хороший матч.

Я не знаю, что случилось, когда я вела 3:0. Я хочу сказать спасибо за всю поддержку болельщикам. Вы создали такую ​​потрясающую атмосферу.

Было сложно, поскольку при счёте 3:0 уровень моей игры упал, а она начала играть лучше. Я не запаниковала и просто попыталась снова сосредоточиться. Я контролировала себя и не поддавалась панике».

В финале WTA Finals Чжэн сыграет против Коко Гофф, которая одолела Арину Соболенко.

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Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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