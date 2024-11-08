ЧЖЭН Циньвень: «Я не знаю, что случилось, когда вела 3:0...»
Китаянка коротко прокомментировала победу над Крейчиковой в полуфинале WTA Finals
8 ноября седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая обыграла Барбору Крейчикову в полуфинале Итогового турнира WTA 2024.
После завершения встречи китаянка в интервью на корте коротко прокомментировала победу над чешкой:
«Это так особенное чувство. Это мой первый WTA Finals, и теперь я в финале. Это невероятно. Она действительно хороший игрок. Мы показали хороший матч.
Я не знаю, что случилось, когда я вела 3:0. Я хочу сказать спасибо за всю поддержку болельщикам. Вы создали такую потрясающую атмосферу.
Было сложно, поскольку при счёте 3:0 уровень моей игры упал, а она начала играть лучше. Я не запаниковала и просто попыталась снова сосредоточиться. Я контролировала себя и не поддавалась панике».
В финале WTA Finals Чжэн сыграет против Коко Гофф, которая одолела Арину Соболенко.
Qinwen Zheng after beating Barbora Krejcikova to reach final of WTA Finals in Riyadh— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2024
“You’re into the finals in your debut at the WTA Finals. How special does it feel?”
Qinwen: “It feels so special. This is my first WTA Finals, and now I’m in the final. It’s unbelievable. She’s… pic.twitter.com/uiPRoKbM3c
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