Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа». Хозяева поля разбили армян со счетом 8:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и отметился невероятным голом в девятку из-за пределов штрафной площадки.

После поединка болельщики «синих» в социальной сети Twitter оценили игру 23-летнего футболиста.

Vince™: «Мудрик сделал достаточно, чтобы бороться за место в старте с Нету на матч против «Арсенала». Я думаю, что он был невероятным в сегодняшней игре».

Bamiwo: «Если бы только Мудрик чаще делал такие движения...»

Fagar: «Мудрик шокировал меня».

Six God: «Внутри Мудрика есть игрок».

Switch: «Если бы Мартинелли попытался ударить так, как Мудрик, то мяч бы покинул атмосферу».

im tired of this: «🤣 Мудрик > вся история «Манчестер Юнайтед».

don corléone: «Принятие решений Мудрика улучшилось».

ponga: «Я не могу больше врать. Мареска очень помог Мудрику, вы видели этот перфоманс от Миши?»

DP: «Моя идеология - Михаил Мудрик».

Afolabi Sokeye: «Кто видел этот гол Мудрика? Ракетааа».

Stonebahubali: «Надеюсь, Мудрик сможет обрести уверенность от гола и особенно хорошей игры в этом матче. Это касается и атаки, и обороны».

MOoN: «Фанаты «Челси», когда мы признаем, что у Мудрика нет игрового интеллекта?»

Roy Marcel: «Даже Мудрик забил сегодня».

taytel: «Мудрик не забивает лайновые голы. По крайней мере, мы сможем получить цитату в Instagram сегодня».

DEBZ: «У Мудрика больше голов в этом сезоне еврокубков, чем у Мбаппе 😭».

