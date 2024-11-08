Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК
Украинский вингер принял участие в разгроме «Ноа»
7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа». Хозяева поля разбили армян со счетом 8:0.
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и отметился невероятным голом в девятку из-за пределов штрафной площадки.
После поединка болельщики «синих» в социальной сети Twitter оценили игру 23-летнего футболиста.
Vince™: «Мудрик сделал достаточно, чтобы бороться за место в старте с Нету на матч против «Арсенала». Я думаю, что он был невероятным в сегодняшней игре».
Bamiwo: «Если бы только Мудрик чаще делал такие движения...»
Fagar: «Мудрик шокировал меня».
Six God: «Внутри Мудрика есть игрок».
Switch: «Если бы Мартинелли попытался ударить так, как Мудрик, то мяч бы покинул атмосферу».
im tired of this: «🤣 Мудрик > вся история «Манчестер Юнайтед».
don corléone: «Принятие решений Мудрика улучшилось».
ponga: «Я не могу больше врать. Мареска очень помог Мудрику, вы видели этот перфоманс от Миши?»
DP: «Моя идеология - Михаил Мудрик».
Afolabi Sokeye: «Кто видел этот гол Мудрика? Ракетааа».
Stonebahubali: «Надеюсь, Мудрик сможет обрести уверенность от гола и особенно хорошей игры в этом матче. Это касается и атаки, и обороны».
MOoN: «Фанаты «Челси», когда мы признаем, что у Мудрика нет игрового интеллекта?»
Roy Marcel: «Даже Мудрик забил сегодня».
taytel: «Мудрик не забивает лайновые голы. По крайней мере, мы сможем получить цитату в Instagram сегодня».
DEBZ: «У Мудрика больше голов в этом сезоне еврокубков, чем у Мбаппе 😭».
Hs Mudryk done enough to fight for the shirt with Neto on Sunday❓— Vince™ (@Blue_Footy) November 7, 2024
I thought he was outstanding in this game. pic.twitter.com/ijLJqe4IiA
Mudryk doesn’t score sh*t goals— taytel (@taytel1705) November 7, 2024
At least
We can get a quote on IG tonight
So Mudryk has more goals in Europe than Mbappe 😭— DEBZ🧘🏻♀️🇫🇷 (@DebbyChelsea10) November 7, 2024
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