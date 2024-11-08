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  4. Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК
Лига конференций
08 ноября 2024, 07:39 |
914
0

Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК

Украинский вингер принял участие в разгроме «Ноа»

08 ноября 2024, 07:39 |
914
0
Лучше Мбаппе? Реакция фанатов Челси на супергол Мудрика в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа». Хозяева поля разбили армян со счетом 8:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и отметился невероятным голом в девятку из-за пределов штрафной площадки.

После поединка болельщики «синих» в социальной сети Twitter оценили игру 23-летнего футболиста.

Vince™: «Мудрик сделал достаточно, чтобы бороться за место в старте с Нету на матч против «Арсенала». Я думаю, что он был невероятным в сегодняшней игре».

Bamiwo: «Если бы только Мудрик чаще делал такие движения...»

Fagar: «Мудрик шокировал меня».

Six God: «Внутри Мудрика есть игрок».

Switch: «Если бы Мартинелли попытался ударить так, как Мудрик, то мяч бы покинул атмосферу».

im tired of this: «🤣 Мудрик > вся история «Манчестер Юнайтед».

don corléone: «Принятие решений Мудрика улучшилось».

ponga: «Я не могу больше врать. Мареска очень помог Мудрику, вы видели этот перфоманс от Миши?»

DP: «Моя идеология - Михаил Мудрик».

Afolabi Sokeye: «Кто видел этот гол Мудрика? Ракетааа».

Stonebahubali: «Надеюсь, Мудрик сможет обрести уверенность от гола и особенно хорошей игры в этом матче. Это касается и атаки, и обороны».

MOoN: «Фанаты «Челси», когда мы признаем, что у Мудрика нет игрового интеллекта?»

Roy Marcel: «Даже Мудрик забил сегодня».

taytel: «Мудрик не забивает лайновые голы. По крайней мере, мы сможем получить цитату в Instagram сегодня».

DEBZ: «У Мудрика больше голов в этом сезоне еврокубков, чем у Мбаппе 😭».

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Ноа Ереван реакция болельщиков болельщики фанаты Килиан Мбаппе Габриэл Мартинелли
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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