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  4. Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 13:57 | Обновлено 07 ноября 2024, 13:59
1348
2

Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов

Полузащитник донецкого «Шахтера» попал в список лучших футболистов

07 ноября 2024, 13:57 | Обновлено 07 ноября 2024, 13:59
1348
2
Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

5-6 ноября состоялся четвертый тур Лиги чемпионов – командам осталось сыграть еще 4 тура в групповом этапе.

Донецкий «Шахтер» одержал первую победу в турнире, обыграв швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1. Главным героем встречи стал полузащитник Георгий Судаков, который сначала отдал результативную передачу на Зубкова, а потом забил сам.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную по итогам четвертого тура. Интересно, что в список не попал вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который совершил 9 сейвов в матче с «Баварией».

Портал Whoscored также отметил усилия Георгия Судакова и включил украинского полузащитника в свою версию символической сборной Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Георгий Судаков Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз Анатолий Трубин Бавария - Бенфика Бавария Бенфика
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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DK1961
Дерево блистает только в матче с 10-,й командой швейцарского чемпа. С топ-клубами его возят, и он детские ошибки на ровном месте допускает. И в сборной то же самое
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