Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов

5-6 ноября состоялся четвертый тур Лиги чемпионов – командам осталось сыграть еще 4 тура в групповом этапе.

Донецкий «Шахтер» одержал первую победу в турнире, обыграв швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1. Главным героем встречи стал полузащитник Георгий Судаков, который сначала отдал результативную передачу на Зубкова, а потом забил сам.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную по итогам четвертого тура. Интересно, что в список не попал вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который совершил 9 сейвов в матче с «Баварией».

Портал Whoscored также отметил усилия Георгия Судакова и включил украинского полузащитника в свою версию символической сборной Лиги чемпионов.

🌟 | PLAYER OF THE MATCH



Georgiy Sudakov v Young Boys:



👌 75 touches

⚽️ 1 goal

🎯 2 shots/1 on target (0.09 xG)

🅰️ 1 assist

🔑 3 key passes

👟 43/52 accurate passes (0.65 xA)

💨 4/5 successful dribbles

🤺 7/9 ground duels won

📈 8.8 Sofascore Rating



The 22-year-old Ukrainian… pic.twitter.com/it4pSLcGJU