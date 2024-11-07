Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов

5-6 ноября состоялся четвертый тур Лиги чемпионов – командам осталось сыграть еще 4 тура в групповом этапе.

Донецкий «Шахтер» одержал первую победу в турнире, обыграв швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1. Главным героем встречи стал полузащитник Георгий Судаков, который сначала отдал результативную передачу на Зубкова, а потом забил сам.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную по итогам четвертого тура. Интересно, что в список не попал вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который совершил 9 сейвов в матче с «Баварией».

Портал Whoscored также отметил усилия Георгия Судакова и включил украинского полузащитника в свою версию символической сборной Лиги чемпионов.