Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
Полузащитник донецкого «Шахтера» попал в список лучших футболистов
5-6 ноября состоялся четвертый тур Лиги чемпионов – командам осталось сыграть еще 4 тура в групповом этапе.
Донецкий «Шахтер» одержал первую победу в турнире, обыграв швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1. Главным героем встречи стал полузащитник Георгий Судаков, который сначала отдал результативную передачу на Зубкова, а потом забил сам.
Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную по итогам четвертого тура. Интересно, что в список не попал вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который совершил 9 сейвов в матче с «Баварией».
Портал Whoscored также отметил усилия Георгия Судакова и включил украинского полузащитника в свою версию символической сборной Лиги чемпионов.
🌟 | PLAYER OF THE MATCH— Sofascore Football (@SofascoreINT) November 6, 2024
Georgiy Sudakov v Young Boys:
👌 75 touches
⚽️ 1 goal
🎯 2 shots/1 on target (0.09 xG)
🅰️ 1 assist
🔑 3 key passes
👟 43/52 accurate passes (0.65 xA)
💨 4/5 successful dribbles
🤺 7/9 ground duels won
📈 8.8 Sofascore Rating
The 22-year-old Ukrainian… pic.twitter.com/it4pSLcGJU
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Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по Киеву