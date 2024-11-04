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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 20:36 |
51
0

ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 5 ноября в 19:45 по Киеву

04 ноября 2024, 20:36 |
51
0
ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене (Нидерланды).

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ - Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСВ – Жирона
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смотреть онлайн Лига чемпионов ПСВ Жирона Виктор Цыганков
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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