Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене (Нидерланды).

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ - Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция