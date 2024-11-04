Лига чемпионов04 ноября 2024, 20:36 |
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ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 5 ноября в 19:45 по Киеву
04 ноября 2024, 20:36 |
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Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене (Нидерланды).
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСВ - Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСВ – ЖиронаДивитися трансляцію
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