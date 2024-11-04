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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 21:31 |
67
0

Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

04 ноября 2024, 21:31 |
67
0
Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», который находится в Милане (Италия).

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Арсенал
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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