06.11.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов04 ноября 2024, 21:31 |
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Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
04 ноября 2024, 21:31 |
67
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В среду, 6 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», который находится в Милане (Италия).
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – АрсеналСмотреть трансляцию
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