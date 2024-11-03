Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил

3 ноября состоялся матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.

Коллективы сыграли на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Томмазо Бальданци. На 53-й украинец поразил ворота соперников.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов. Это третий лучший показатель среди игроков волков.

Лучшим игроком поединка был признан хавбек Вероны Суат Сердар (7.5).

Оценки WhoScored за матч Верона – Рома (3:2)