Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича

Будущее хорватского тренера Ивана Юрича в римской «Роме» является неопределенным, сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 49-летний специалист надеется, что ему дадут доработать до начала международной паузы. То есть, Иван хочет попытаться исправить ситуацию в следующих двух матчах: против «Юниона» и «Болоньи».

Однако отмечается, что Юрич может быть уволен в ближайшие часы. Руководство клуба пока думает над этим вопросом.

«Рома» после 11 туров идет на 11-м месте в турнирной таблице Серии А с 13 очками. В последнем матче Артем Довбик и компания уступили «Вероне» (2:3).

