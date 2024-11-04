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  4. Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича
Италия
04 ноября 2024, 09:24 |
875
0

Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича

Хорватский специалист может быть отправлен в отставку в ближайшие часы

04 ноября 2024, 09:24 |
875
0
Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Будущее хорватского тренера Ивана Юрича в римской «Роме» является неопределенным, сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 49-летний специалист надеется, что ему дадут доработать до начала международной паузы. То есть, Иван хочет попытаться исправить ситуацию в следующих двух матчах: против «Юниона» и «Болоньи».

Однако отмечается, что Юрич может быть уволен в ближайшие часы. Руководство клуба пока думает над этим вопросом.

«Рома» после 11 туров идет на 11-м месте в турнирной таблице Серии А с 13 очками. В последнем матче Артем Довбик и компания уступили «Вероне» (2:3).

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Иван Юрич Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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