Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича
Хорватский специалист может быть отправлен в отставку в ближайшие часы
Будущее хорватского тренера Ивана Юрича в римской «Роме» является неопределенным, сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, 49-летний специалист надеется, что ему дадут доработать до начала международной паузы. То есть, Иван хочет попытаться исправить ситуацию в следующих двух матчах: против «Юниона» и «Болоньи».
Однако отмечается, что Юрич может быть уволен в ближайшие часы. Руководство клуба пока думает над этим вопросом.
«Рома» после 11 туров идет на 11-м месте в турнирной таблице Серии А с 13 очками. В последнем матче Артем Довбик и компания уступили «Вероне» (2:3).
Ivan #Juric‘e future is still in doubt. The croatian coach hopes to have another chance against UnionSG and Bologna before the international break. Juric could be also sacked by #ASRoma in the next hours. #Friedkin Family is reflecting… #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 4, 2024
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