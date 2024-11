ПСЖ готов отпустить игрока. Его купили за 95 млн евро

Нападающий Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как сообщает инсайдер, парижский клуб может отдать игрока в аренду с правом выкупа.

Круг Муани был куплен в 2023 году у немецкого «Айнтрахта» за 95 млн. евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 40 миллионов евро. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне Коло Муани провел за «ПСЖ» в Лиге 1 7 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим игровым временем.

🚨🔵🔴 A transfer of Randal Kolo Muani in the upcoming winter transfer window is no longer ruled out! #PSG and the 25 y/o striker are open to options where he can get regular playing time. Understand there are already several requests for a loan with an option to buy,… pic.twitter.com/Z2iskRgwBj