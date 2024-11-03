ПСЖ готов отпустить игрока. Его купили за 95 млн евро
Рандаль Коло Муани может покинуть Париж
Нападающий Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Как сообщает инсайдер, парижский клуб может отдать игрока в аренду с правом выкупа.
Круг Муани был куплен в 2023 году у немецкого «Айнтрахта» за 95 млн. евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 40 миллионов евро. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года.
В нынешнем сезоне Коло Муани провел за «ПСЖ» в Лиге 1 7 матчей, в которых забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим игровым временем.
🚨🔵🔴 A transfer of Randal Kolo Muani in the upcoming winter transfer window is no longer ruled out! #PSG and the 25 y/o striker are open to options where he can get regular playing time. Understand there are already several requests for a loan with an option to buy,… pic.twitter.com/Z2iskRgwBj— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 3, 2024
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