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Франция
03 ноября 2024, 19:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:56
995
1

ПСЖ готов отпустить игрока. Его купили за 95 млн евро

Рандаль Коло Муани может покинуть Париж

03 ноября 2024, 19:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:56
995
1
ПСЖ готов отпустить игрока. Его купили за 95 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муанb

Нападающий Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как сообщает инсайдер, парижский клуб может отдать игрока в аренду с правом выкупа.

Круг Муани был куплен в 2023 году у немецкого «Айнтрахта» за 95 млн. евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 40 миллионов евро. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне Коло Муани провел за «ПСЖ» в Лиге 1 7 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим игровым временем.

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Рандаль Коло Муани ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Saar
В Реал, той зараз всіх купує
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