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Англия
03 ноября 2024, 07:23 |
622
0

Борнмут и Забарный прервали невероятную серию Манчестер Сити в АПЛ

Беспроигрышная серия горожан в чемпионате Англии длилась 32 матча

03 ноября 2024, 07:23 |
622
0
Борнмут и Забарный прервали невероятную серию Манчестер Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в рамках 10-го тура АПЛ на поле встретились Манчестер Сити и Борнмут. Поединок состоялся на Виталити Стэдиум, где гости уступили со счетом 1:2, потеряв лидерство в таблице лиги.

До матча Ман Сити был непобедимым в своих последних 32 матчах Премьер-лиги, что является клубным рекордом. Кроме этого, «вишни» положили конец еще одной серии Сити – 14 побед в 14 очных матчах АПЛ, что является лучшим 100% результатом одной команды против другой в истории английского высшего дивизиона.

В этом сезоне Манчестер Сити провел всего 16 матчей во всех соревнованиях (9 побед, 3 ничьи, 2 поражения). У Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, дела обстоят хуже, чем у английского гранда: 11 матчей во всех соревнованиях, 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

Дмитрий БАНАР

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Манчестер Сити Борнмут Борнмут - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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