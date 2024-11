Борнмут и Забарный прервали невероятную серию Манчестер Сити в АПЛ

2 ноября в рамках 10-го тура АПЛ на поле встретились Манчестер Сити и Борнмут. Поединок состоялся на Виталити Стэдиум, где гости уступили со счетом 1:2, потеряв лидерство в таблице лиги.

До матча Ман Сити был непобедимым в своих последних 32 матчах Премьер-лиги, что является клубным рекордом. Кроме этого, «вишни» положили конец еще одной серии Сити – 14 побед в 14 очных матчах АПЛ, что является лучшим 100% результатом одной команды против другой в истории английского высшего дивизиона.

В этом сезоне Манчестер Сити провел всего 16 матчей во всех соревнованиях (9 побед, 3 ничьи, 2 поражения). У Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, дела обстоят хуже, чем у английского гранда: 11 матчей во всех соревнованиях, 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

Дмитрий БАНАР

