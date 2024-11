Первый пошел. Лос-Анджелес Гэлакси вышел в 1/4 финала плей-офф MLS

Ночью 2 ноября состоялись вторые матчи серии 1/8 финала плей-офф MLS.

Не хватило основного времени клубам «Шарлотт» и «Орландо Сити» – 0:0. Игра перешла в серию пенальти, в которой игроки Шарлот оказались успешнее. В серии встреч счет равный, впереди решающая третья игра.

В следующую стадию плей-офф вышел клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда без особых проблем оформил вторую победу над «Колорадо Рэпидс» – 4:1. Перед этим клуб из Лос-Анджеласа переиграл оппонента со счетом 5:0.

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Шарлотт» – «Орландо Сити» – 0:0 (пен. 3:1)

Западная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Колорадо Рэпидс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1:4

Голы: Ларрас, 19 – Пек, 8, Пэинтсил, 45+3, Пуч, 90+1, 90+3

MOVING ON 👏@LAGalaxy sweep Colorado to advance in the Audi #MLSCupPlayoffs. pic.twitter.com/BcFYaz2V8o