Первый пошел. Лос-Анджелес Гэлакси вышел в 1/4 финала плей-офф MLS
Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала
Ночью 2 ноября состоялись вторые матчи серии 1/8 финала плей-офф MLS.
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Не хватило основного времени клубам «Шарлотт» и «Орландо Сити» – 0:0. Игра перешла в серию пенальти, в которой игроки Шарлот оказались успешнее. В серии встреч счет равный, впереди решающая третья игра.
В следующую стадию плей-офф вышел клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда без особых проблем оформил вторую победу над «Колорадо Рэпидс» – 4:1. Перед этим клуб из Лос-Анджеласа переиграл оппонента со счетом 5:0.
Плей-офф MLS 2024
Восточная конференция, 1/8 финала, второй матч
«Шарлотт» – «Орландо Сити» – 0:0 (пен. 3:1)
Западная конференция, 1/8 финала, второй матч
«Колорадо Рэпидс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1:4
Голы: Ларрас, 19 – Пек, 8, Пэинтсил, 45+3, Пуч, 90+1, 90+3
MOVING ON 👏@LAGalaxy sweep Colorado to advance in the Audi #MLSCupPlayoffs. pic.twitter.com/BcFYaz2V8o— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2024
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