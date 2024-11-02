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02.11.2024 01:30 – 90+ 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 0
Орландо Сити
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Major League Soccer
02 ноября 2024, 06:13 |
375
0

Первый пошел. Лос-Анджелес Гэлакси вышел в 1/4 финала плей-офф MLS

Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала

02 ноября 2024, 06:13 |
375
0
Первый пошел. Лос-Анджелес Гэлакси вышел в 1/4 финала плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лос-Анджелес Гэлакси

Ночью 2 ноября состоялись вторые матчи серии 1/8 финала плей-офф MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Не хватило основного времени клубам «Шарлотт» и «Орландо Сити» – 0:0. Игра перешла в серию пенальти, в которой игроки Шарлот оказались успешнее. В серии встреч счет равный, впереди решающая третья игра.

В следующую стадию плей-офф вышел клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда без особых проблем оформил вторую победу над «Колорадо Рэпидс» – 4:1. Перед этим клуб из Лос-Анджеласа переиграл оппонента со счетом 5:0.

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Шарлотт» – «Орландо Сити» – 0:0 (пен. 3:1)

Западная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Колорадо Рэпидс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1:4

Голы: Ларрас, 19 – Пек, 8, Пэинтсил, 45+3, Пуч, 90+1, 90+3

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Major League Soccer (MLS) Шарлотт (MLS) Орландо Сити Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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