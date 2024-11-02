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02 ноября 2024, 04:40 |
374
0

Эффект Месси. Apple шокирован влиянием Лионеля – новые данные впечатляют

Apple сообщил о новом достижении

02 ноября 2024, 04:40 |
374
0
Эффект Месси. Apple шокирован влиянием Лионеля – новые данные впечатляют
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снова стал причиной всплеска прироста аудитории в MLS.

Об этом пишет журналист Marca Хосе Феликс Диас в своём материале «Apple, MLS и огромное влияние Месси»:

«Первый матч 1/8 финала Кубка MLS «Интер Майами» - «Атланта Юнайтед» стал самым популярным спортивным событием за всю историю Apple, говорится в заявлении компании.

Трансляция велась бесплатно через MLS Season Pass, на веб-сайте Apple.com и в магазинах крупных городов Австралии, США, Бразилии, Канады, Кореи, Японии и Мексики. Интер победил соперников со счетом 2:1.

Кроме того, за эксклюзивной трансляцией «Messi Cam» можно было следить в прямом эфире в учетных записях TikTok, MLS и Inter Miami, привлекая более 150 000 зрителей одновременно. Это была первая футбольная трансляция TikTok, сосредоточенная на одном игроке», – пишет про колоссальний успех эксперимента с трансляцией журналист.

«Огромная конкуренция за то, чтобы увидеть Месси, и рост различных доходов показывает, что статус суперзвезды лучшего футболиста в мире способен привлечь аудиторию, которая выходит за пределы любителей футбола», – говорит Иван Мартиньо, профессор спортивного маркетинга ESPM.

«Исследования поведения молодой аудитории, особенно поколения Z, показывают, что они склонны потреблять контент, который выходит за рамки традиционного опыта и простого зрителя. Они потребляют контент, который учитывает такие элементы, как взаимодействие, протагонизм, участие, близость и возможность конвергенции. Поскольку футбольный матч не предлагает взаимодействия с самой игрой, этот тип подхода к контенту предлагает альтернативу этой аудитории. Это приближение к спорту», - подчеркивает Рафаэль Ксавьер дос Пассос, руководитель коммуникаций компании Avaí.

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Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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