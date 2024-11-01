Эллас Верона

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Верона» и «Рома».

Игра пройдет в Вероне на стадионе «Стадио Маркантонио Бентегоди».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Верона – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А