Эллас Верона

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Италия
01 ноября 2024, 06:06 |
35
0

Верона – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября поединок 11-го тура итальянской Серии А

01 ноября 2024, 06:06 |
35
0
Верона – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Верона» и «Рома».

Игра пройдет в Вероне на стадионе «Стадио Маркантонио Бентегоди».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Верона – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Верона – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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