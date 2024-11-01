Эллас Верона

03.11.2024 19:00 - : -
Италия01 ноября 2024, 06:06 |
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Верона – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября поединок 11-го тура итальянской Серии А
01 ноября 2024, 06:06 |
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В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Верона» и «Рома».
Игра пройдет в Вероне на стадионе «Стадио Маркантонио Бентегоди».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Верона – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верона – РомаСмотреть трансляцию
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