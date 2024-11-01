Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура
Поединки 14-го тура УПЛ пройдут с 22 до 25 ноября
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 14 тура.
Поединки 14-го тура УПЛ пройдут с 22 по 25 ноября.
22 ноября матчем между Карпатами и Колосом стартует 14-й тур Украинской Премьер-лиги, обещающий увлекательные поединки и интригующие противостояния.
23 ноября Динамо сыграет против Черноморца, а Шахтер в тот же день встретится с Ингульцем.
В туре запланировано 8 матчей, в которых команды будут бороться за важные очки. Болельщики могут ожидать ярких моментов и эмоций, ведь каждый матч будет иметь значение для турнирной таблицы. Ниже представлено расписание игр этого тура.
УПЛ. 14-й тур
22 ноября (пятница)
- 18:00. Карпаты – Колос
23 ноября (суббота)
- 13:00. Ворскла – ЛНЗ
- 15:30. Динамо – Черноморец
- 18:00. Ингулец – Шахтер
24 ноября (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Кривбасс
- 15:30. Верес – Александрия
- 18:00. Рух – Левый Берег
25 ноября (понедельник)
- 18:00. Полесье – Заря
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