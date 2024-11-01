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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 02:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:52
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Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура

Поединки 14-го тура УПЛ пройдут с 22 до 25 ноября

01 ноября 2024, 02:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:52
170
0
Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 14 тура.

Поединки 14-го тура УПЛ пройдут с 22 по 25 ноября.

22 ноября матчем между Карпатами и Колосом стартует 14-й тур Украинской Премьер-лиги, обещающий увлекательные поединки и интригующие противостояния.

23 ноября Динамо сыграет против Черноморца, а Шахтер в тот же день встретится с Ингульцем.

В туре запланировано 8 матчей, в которых команды будут бороться за важные очки. Болельщики могут ожидать ярких моментов и эмоций, ведь каждый матч будет иметь значение для турнирной таблицы. Ниже представлено расписание игр этого тура.

УПЛ. 14-й тур

22 ноября (пятница)

  • 18:00. Карпаты – Колос

23 ноября (суббота)

  • 13:00. Ворскла – ЛНЗ
  • 15:30. Динамо – Черноморец
  • 18:00. Ингулец – Шахтер

24 ноября (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Кривбасс
  • 15:30. Верес – Александрия
  • 18:00. Рух – Левый Берег

25 ноября (понедельник)

  • 18:00. Полесье – Заря

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Карпаты - Колос Динамо - Черноморец Ингулец - Шахтер Оболонь - Кривбасс Верес - Александрия Полесье - Заря
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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