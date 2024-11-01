Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 14 тура.

Поединки 14-го тура УПЛ пройдут с 22 по 25 ноября.

22 ноября матчем между Карпатами и Колосом стартует 14-й тур Украинской Премьер-лиги, обещающий увлекательные поединки и интригующие противостояния.

23 ноября Динамо сыграет против Черноморца, а Шахтер в тот же день встретится с Ингульцем.

В туре запланировано 8 матчей, в которых команды будут бороться за важные очки. Болельщики могут ожидать ярких моментов и эмоций, ведь каждый матч будет иметь значение для турнирной таблицы. Ниже представлено расписание игр этого тура.

УПЛ. 14-й тур

22 ноября (пятница)

18:00. Карпаты – Колос

23 ноября (суббота)

13:00. Ворскла – ЛНЗ

15:30. Динамо – Черноморец

18:00. Ингулец – Шахтер

24 ноября (воскресенье)

13:00. Оболонь – Кривбасс

15:30. Верес – Александрия

18:00. Рух – Левый Берег

25 ноября (понедельник)