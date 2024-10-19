Утверждены даты и время проведения матчей 12-го и 13-го туров УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го тура УПЛ.

Поединки 12-го тура УПЛ пройдут с 2 по 4 ноября.

Встречи 13-го тура УПЛ пройдут с 8 по 10 ноября.

УПЛ. 12-й тур

2 ноября (суббота)

15:30. Карпаты – Левый Берег

18:00. Шахтер – Черноморец

3 ноября (воскресенье)

13:00. Ворскла – Колос

15:30. Александрия – Полесье

18:00. Ингулец – Динамо

4 ноября (понедельник)

13:00. Оболонь – Верес

15:30. Кривбасс – Рух

18:00. Заря – ЛНЗ

УПЛ. 13-й тур

8 ноября (пятница)

15:30. Черноморец – Ворскла

18:00. Левый Берег – Ингулец

9 ноября (суббота)

13:00. ЛНЗ – Оболонь

15:30. Александрия – Карпаты

18:00. Колос – Кривбасс

10 ноября (воскресенье)