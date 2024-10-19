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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 04:12 | Обновлено 19 октября 2024, 05:17
76
0

Утверждены даты и время проведения матчей 12-го и 13-го туров УПЛ

Поединки пройдут с 2 до 4 ноября, а затем с 8 до 10 ноября

19 октября 2024, 04:12 | Обновлено 19 октября 2024, 05:17
76
0
Утверждены даты и время проведения матчей 12-го и 13-го туров УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го тура УПЛ.

Поединки 12-го тура УПЛ пройдут с 2 по 4 ноября.

Встречи 13-го тура УПЛ пройдут с 8 по 10 ноября.

УПЛ. 12-й тур

2 ноября (суббота)

  • 15:30. Карпаты – Левый Берег
  • 18:00. Шахтер – Черноморец

3 ноября (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Колос
  • 15:30. Александрия – Полесье
  • 18:00. Ингулец – Динамо

4 ноября (понедельник)

  • 13:00. Оболонь – Верес
  • 15:30. Кривбасс – Рух
  • 18:00. Заря – ЛНЗ

УПЛ. 13-й тур

8 ноября (пятница)

  • 15:30. Черноморец – Ворскла
  • 18:00. Левый Берег – Ингулец

9 ноября (суббота)

  • 13:00. ЛНЗ – Оболонь
  • 15:30. Александрия – Карпаты
  • 18:00. Колос – Кривбасс

10 ноября (воскресенье)

  • 13:00. Верес – Рух
  • 15:30. Шахтер – Заря
  • 18:00. Динамо – Полесье
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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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