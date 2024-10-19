Украина. Премьер лига19 октября 2024, 04:12 | Обновлено 19 октября 2024, 05:17
76
0
Утверждены даты и время проведения матчей 12-го и 13-го туров УПЛ
Поединки пройдут с 2 до 4 ноября, а затем с 8 до 10 ноября
19 октября 2024, 04:12 | Обновлено 19 октября 2024, 05:17
76
0
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го тура УПЛ.
Поединки 12-го тура УПЛ пройдут с 2 по 4 ноября.
Встречи 13-го тура УПЛ пройдут с 8 по 10 ноября.
УПЛ. 12-й тур
2 ноября (суббота)
- 15:30. Карпаты – Левый Берег
- 18:00. Шахтер – Черноморец
3 ноября (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Колос
- 15:30. Александрия – Полесье
- 18:00. Ингулец – Динамо
4 ноября (понедельник)
- 13:00. Оболонь – Верес
- 15:30. Кривбасс – Рух
- 18:00. Заря – ЛНЗ
УПЛ. 13-й тур
8 ноября (пятница)
- 15:30. Черноморец – Ворскла
- 18:00. Левый Берег – Ингулец
9 ноября (суббота)
- 13:00. ЛНЗ – Оболонь
- 15:30. Александрия – Карпаты
- 18:00. Колос – Кривбасс
10 ноября (воскресенье)
- 13:00. Верес – Рух
- 15:30. Шахтер – Заря
- 18:00. Динамо – Полесье
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2024, 07:47 1
«Реал» не будет продавать Лунина в «Атлетико»
Футбол | 18 октября 2024, 18:10 3
Мичел отметил, что беспокоится за украинского вингера
Футбол | 19.10.2024, 02:35
Авто/мото | 18.10.2024, 21:42
Бокс | 18.10.2024, 08:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.10.2024, 07:22 7
17.10.2024, 18:36 1
17.10.2024, 07:40
17.10.2024, 12:39
17.10.2024, 00:01 1
17.10.2024, 08:50 1
17.10.2024, 11:04 2
17.10.2024, 17:20 2