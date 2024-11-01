Хотел ли Комо подписать Тотти? Фабрегас откровенно ответил
Коуч заявил, что звонил по телефону другому ветерану
Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегес откровенно признался, планировал ли клуб подписывать Франческо Тотти, который заявлял, что готов возобновить карьеру игрока.
«Франческо Тотти – легенда футбола, но мы никогда не проявляли заинтересованности в его подписании. Я звонил Педро в конце августа», – сказал Фабрегас.
«Комо» ныне выступает в итальянской Серии А. Клуб Фабрегаса занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов.
Ранее Сеск Фабрегас назвал талантливейшего игрока в мире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наконец стало известно с кем встречается Жюль Кунде
Промоутер Энтони Джошуа высказался об украинском чемпионе