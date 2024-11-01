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Италия
01 ноября 2024, 07:38 | Обновлено 01 ноября 2024, 07:40
234
0

Хотел ли Комо подписать Тотти? Фабрегас откровенно ответил

Коуч заявил, что звонил по телефону другому ветерану

01 ноября 2024, 07:38 | Обновлено 01 ноября 2024, 07:40
234
0
Хотел ли Комо подписать Тотти? Фабрегас откровенно ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегес откровенно признался, планировал ли клуб подписывать Франческо Тотти, который заявлял, что готов возобновить карьеру игрока.

«Франческо Тотти – легенда футбола, но мы никогда не проявляли заинтересованности в его подписании. Я звонил Педро в конце августа», – сказал Фабрегас.

«Комо» ныне выступает в итальянской Серии А. Клуб Фабрегаса занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов.

Ранее Сеск Фабрегас назвал талантливейшего игрока в мире.

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Франческо Тотти Комо Сеск Фабрегас чемпионат Италии по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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