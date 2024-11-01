Неожиданный выбор. В Буковине назвали желаемых соперников в Кубке Украины

Черновицкая «Буковина», ныне выступающая в Первой лиге Украины, пробилась в 1/4 финала Кубка Украины, обыграв «Пробий». Директор клуба Игорь Наболотный назвал желаемых соперников в следующей стадии соревнований.

«Буковина» оказалась в непростой ситуации, поэтому хотелось после серии из пяти поединков без побед наконец-то достичь положительного результата. Выход в четвертьфинал Кубка Украины – исторический момент для всей Буковины, для города Черновцы, ведь команде удалось впервые пробиться на эту стадию.

Конечно, хотелось бы сыграть с топ-клубом – «Динамо» или «Шахтером». В клуб прогнозируют в будущих соперников динамовцев. Скажем так, я не против такого развития событий», – сказал функционер.

Базовая дата 1/4 финала Кубка Украины - 2 апреля 2025 года. Кроме «Буковины» к этой стадии соревнований пробились «Динамо», «Шахтер», «Верес», «Полесье», Виктория», «Рух» и «Александрия»