В четвертьфинал Кубка Украины вышли 6 старожилов и 2 новичка

В четвертьфинал Кубка Украины-2024/25 вышли 6 старожилов и 2 новичка. В рекордный 27-й раз поборется за выход в полуфинал «Шахтер», 26-й «Динамо», 6-й – «Александрия», 4-й – «Верес», 2-й – «Виктория» и «Полесье», 1-й – «Буковина» и «Рух».

К слову, всего 11-й раз в истории низшие дивизионы будут представлены в 1/4 финала больше, чем одним коллективом. Причем «Виктория» добилась права сыграть на этой стадии, третий раз взяв верх над командой премьер-лиги. В предыдущем розыгрыше сумчане в 1/16-й в гостях выиграли у ЛНЗ – 1:0, а в 1/8-й дома у «Миная» – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Две и более команды низших лиг в четвертьфиналах Кубка Украины

Сезон К 1-я лига 2-я лига 2000/01 2 Львов, Спартак С - 2004/05 2 Нефтяник Ах, Нива В - 2006/07 2 Сталь Дз Севастополь 2008/09 2 Александрия, Сталь А - 2013/14 4 Десна, Нива Т Славутич*, Тернополь 2016/17 4 Ильичевец, Нефтяник Ах, - Николаев*, Полтава 2017/18 3 Десна Днепр-1*, Львов 2018/19 2 Днепр-1*, Ингулец* - 2019/20 3 Ингулец, Минай Альянс 2020/21 2 Агробизнес*, Верес 2024/25 2 Буковина, Виктория

* вышли в полуфинал.

К - общее количество команд низших лиг, выступавших в 1/4 финала.