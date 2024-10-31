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Кубок Украины
31 октября 2024, 18:23 | Обновлено 31 октября 2024, 18:28
235
0

В четвертьфинал Кубка Украины вышли 6 старожилов и 2 новичка

В рекордный 27-й раз сыграет на этой стадии «Шахтер»

31 октября 2024, 18:23 | Обновлено 31 октября 2024, 18:28
235
0
В четвертьфинал Кубка Украины вышли 6 старожилов и 2 новичка
uaf.ua

В четвертьфинал Кубка Украины-2024/25 вышли 6 старожилов и 2 новичка. В рекордный 27-й раз поборется за выход в полуфинал «Шахтер», 26-й «Динамо», 6-й – «Александрия», 4-й – «Верес», 2-й – «Виктория» и «Полесье», 1-й – «Буковина» и «Рух».

К слову, всего 11-й раз в истории низшие дивизионы будут представлены в 1/4 финала больше, чем одним коллективом. Причем «Виктория» добилась права сыграть на этой стадии, третий раз взяв верх над командой премьер-лиги. В предыдущем розыгрыше сумчане в 1/16-й в гостях выиграли у ЛНЗ – 1:0, а в 1/8-й дома у «Миная» – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Две и более команды низших лиг в четвертьфиналах Кубка Украины

Сезон

К

1-я лига

2-я лига

2000/01

2

Львов, Спартак С

-

2004/05

2

Нефтяник Ах, Нива В

-

2006/07

2

Сталь Дз

Севастополь

2008/09

2

Александрия, Сталь А

-

2013/14

4

Десна, Нива Т

Славутич*, Тернополь

2016/17

4

Ильичевец, Нефтяник Ах,

-

Николаев*, Полтава

2017/18

3

Десна

Днепр-1*, Львов

2018/19

2

Днепр-1*, Ингулец*

-

2019/20

3

Ингулец, Минай

Альянс

2020/21

2

Агробизнес*, Верес

2024/25

2

Буковина, Виктория

* вышли в полуфинал.

К - общее количество команд низших лиг, выступавших в 1/4 финала.

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Кубок Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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