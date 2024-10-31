В четвертьфинал Кубка Украины вышли 6 старожилов и 2 новичка
В рекордный 27-й раз сыграет на этой стадии «Шахтер»
В четвертьфинал Кубка Украины-2024/25 вышли 6 старожилов и 2 новичка. В рекордный 27-й раз поборется за выход в полуфинал «Шахтер», 26-й «Динамо», 6-й – «Александрия», 4-й – «Верес», 2-й – «Виктория» и «Полесье», 1-й – «Буковина» и «Рух».
К слову, всего 11-й раз в истории низшие дивизионы будут представлены в 1/4 финала больше, чем одним коллективом. Причем «Виктория» добилась права сыграть на этой стадии, третий раз взяв верх над командой премьер-лиги. В предыдущем розыгрыше сумчане в 1/16-й в гостях выиграли у ЛНЗ – 1:0, а в 1/8-й дома у «Миная» – 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Две и более команды низших лиг в четвертьфиналах Кубка Украины
|
Сезон
|
К
|
1-я лига
|
2-я лига
|
2000/01
|
2
|
Львов, Спартак С
|
-
|
2004/05
|
2
|
Нефтяник Ах, Нива В
|
-
|
2006/07
|
2
|
Сталь Дз
|
Севастополь
|
2008/09
|
2
|
Александрия, Сталь А
|
-
|
2013/14
|
4
|
Десна, Нива Т
|
Славутич*, Тернополь
|
2016/17
|
4
|
Ильичевец, Нефтяник Ах,
|
-
|
|
|
Николаев*, Полтава
|
|
2017/18
|
3
|
Десна
|
Днепр-1*, Львов
|
2018/19
|
2
|
Днепр-1*, Ингулец*
|
-
|
2019/20
|
3
|
Ингулец, Минай
|
Альянс
|
2020/21
|
2
|
Агробизнес*, Верес
|
|
2024/25
|
2
|
Буковина, Виктория
|
* вышли в полуфинал.
К - общее количество команд низших лиг, выступавших в 1/4 финала.
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