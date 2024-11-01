Другие новости01 ноября 2024, 04:42 |
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ФОТО. Сын Лионеля Месси стал куклой-убийцей. Удивительный образ
Один из сыновей Месси удивил выбором героя на Хелловин
01 ноября 2024, 04:42 |
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Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – опубликовала на своей странице в Instagram пост с приготовлениями семьи к Хелловину.
Кроме своих фото с мужем, 36-летняя модель и инфлюенсер засветила костюм одного из сыновей.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Костюм вышел весьма неоднозначным, так как, вероятнее всего, Матео Месси решил облачиться в маску Чаки – куклы-убийцы из одноименного сериала.
Выглядит немного жутковато:
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