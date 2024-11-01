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01 ноября 2024, 04:42 |
173
0

ФОТО. Сын Лионеля Месси стал куклой-убийцей. Удивительный образ

Один из сыновей Месси удивил выбором героя на Хелловин

01 ноября 2024, 04:42 |
173
0
ФОТО. Сын Лионеля Месси стал куклой-убийцей. Удивительный образ
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Жена Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – опубликовала на своей странице в Instagram пост с приготовлениями семьи к Хелловину.

Кроме своих фото с мужем, 36-летняя модель и инфлюенсер засветила костюм одного из сыновей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Костюм вышел весьма неоднозначным, так как, вероятнее всего, Матео Месси решил облачиться в маску Чаки – куклы-убийцы из одноименного сериала.

Выглядит немного жутковато:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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