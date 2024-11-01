Нидерланды01 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:32
12
0
Кубок Нидерландов. Определены участники 1/16 финала
В мид-уик состоялись поединки 1/32 финала национального кубка
01 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:32
12
0
В мид-уик состоялись поединки 1/32 финала Кубка Нидерландов.
Определены участники 1/16 финала.
Гранды нидерландского футбола вступят в борьбу со следующих стадий
Кубок Нидерландов. 1/32 финала, 29–31 ноября
Все результаты
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2024, 07:15 6
«Порту» заинтересовался украинским вратарем
Футбол | 31 октября 2024, 10:44 11
Болельщики лондонского клуба разделились на два лагеря
Футбол | 31.10.2024, 13:02
Футбол | 01.11.2024, 02:56
Футбол | 31.10.2024, 20:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2024, 13:49 13
30.10.2024, 11:01 10
30.10.2024, 02:15 2
30.10.2024, 16:49
30.10.2024, 18:10 110
30.10.2024, 17:22 1
31.10.2024, 04:36
30.10.2024, 08:01 3