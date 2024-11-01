Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Нидерландов. Определены участники 1/16 финала
Нидерланды
01 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:32
12
0

Кубок Нидерландов. Определены участники 1/16 финала

В мид-уик состоялись поединки 1/32 финала национального кубка

01 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:32
12
0
Кубок Нидерландов. Определены участники 1/16 финала
KNVB

В мид-уик состоялись поединки 1/32 финала Кубка Нидерландов.

Определены участники 1/16 финала.

Гранды нидерландского футбола вступят в борьбу со следующих стадий

Кубок Нидерландов. 1/32 финала, 29–31 ноября

Все результаты

По теме:
Фейеноорд обновляет клубный рекорд: 20 матчей без поражений на выезде
ВИДЕО. Форвард с одного касания забил супергол в ворота Аякса с центра поля
Де Йонг забивает. ПСВ одерживает 9-ю подряд победу в чемпионате
Кубок Нидерландов по футболу Утрехт Волендам Эммен Спакенбург Телстар Херкулес Спарта Роттердам Валвейк Витесс Хераклес Виллем II Алмере Сити Рода НАК Бреда Де Графсхап Фортуна Ситтард АДО Ден Хаг Камбур Херенвен Эксельсиор Венло Гронинген Дордрехт Эйндховен НЕК Неймеген Зволле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
Футбол | 31 октября 2024, 07:15 6
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины

«Порту» заинтересовался украинским вратарем

«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
Футбол | 31 октября 2024, 10:44 11
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика

Болельщики лондонского клуба разделились на два лагеря

Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Футбол | 31.10.2024, 13:02
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки
Футбол | 01.11.2024, 02:56
ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки
ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Футбол | 31.10.2024, 20:12
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
30.10.2024, 13:49 13
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 10
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 110
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем