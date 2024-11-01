Другие новости01 ноября 2024, 03:52 |
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ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Вышла очень оригинальная и интересная подборка
01 ноября 2024, 03:52 |
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Киевское «Динамо» в своём Instagram-аккаунте опубликовало подборку костюмов футболистов клуба на Хелловин.
Ярмоленко, Шапаренко, Бущан, Ванат и другие увидели в каких образах их видит клуб.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Все иллюстрации созданы с помощью искусственного интеллекта. Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
«Динамовцы желают вам веселого Хелловина», – пишет пресс-служба киевского клуба.
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