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01 ноября 2024, 03:52 |
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0

ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин

Вышла очень оригинальная и интересная подборка

01 ноября 2024, 03:52 |
20
0
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Instagram. Владислав Ванат и Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» в своём Instagram-аккаунте опубликовало подборку костюмов футболистов клуба на Хелловин.

Ярмоленко, Шапаренко, Бущан, Ванат и другие увидели в каких образах их видит клуб.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Все иллюстрации созданы с помощью искусственного интеллекта. Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

«Динамовцы желают вам веселого Хелловина», – пишет пресс-служба киевского клуба.

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Динамо Киев фото lifestyle чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Владислав Ванат Георгий Бущан
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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