ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин

Киевское «Динамо» в своём Instagram-аккаунте опубликовало подборку костюмов футболистов клуба на Хелловин.

Ярмоленко, Шапаренко, Бущан, Ванат и другие увидели в каких образах их видит клуб.

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Все иллюстрации созданы с помощью искусственного интеллекта. Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

«Динамовцы желают вам веселого Хелловина», – пишет пресс-служба киевского клуба.