Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки
Другие новости
01 ноября 2024, 02:56 |
163
2

ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки

Бразильський нападающий готовится к переезду в Майами

01 ноября 2024, 02:56 |
163
2
ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки
MansionGlobal. Земельный участок Неймара в Майами

Бразильский нападающий «Аль-Хиляль» Неймар, похоже, определился, где будет его следующая футбольная остановка.

Специализированный портал Mansion Global сообщает, что 32-й футболист приобрел участок набережной Майами за 26 млн долларов.

Мы уже сообщали об этой новости, но в СМИ появилось больше подробностей о новой роскошной покупке Неймара:

«Расположенный в замкнутом поселке Бал-Харбор, участок имеет площадь около 0,63 акра с фасадом 150 футов на Внутрибереговом водном пути. Предложение включает утвержденные планы дома площадью 13 000 квадратных футов, разработанного лондонской дизайнерской фирмой Elicyon. По данным Zillow, недавно недвижимость была выставлена на продажу 28,5 миллионов долларов», – пишет журналистка Кэтрин Кларк.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Это произошло довольно быстро, когда мы нашли эту возможность», – сказал агент по недвижимости Бенту Кейруш, который представляет интересы бразильца. «Покупатель сказал: «Это именно то, что я ищу».

Также издание публикует первые снимки участка, на котором Неймар построит свой дом в Майами.

Теперь очевидно, что по завершении контракта с «Аль-Хиляль» (лето 2025), бразилец воссоеденится в «Интер Майами» с Месси и Суаресом.

По теме:
«Не хочу им быть». Месси дал комментарий относительно своего будущего
Неймар не сможет играть в чемпионате до 2025 года. Известна причина
Легенда Баварии может сменить Бундеслигу на МЛС
Неймар Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Major League Soccer (MLS) Аль-Хиляль сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Бокс | 31 октября 2024, 08:59 3
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»

Промоутер Энтони Джошуа высказался об украинском чемпионе

Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Футбол | 31 октября 2024, 20:12 4
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут
Историческое унижение на Велодроме. ПСЖ забил 3 мяча за 45 минут

Парижане впервые в истории дерби ушли на перерыв со счетом 3:0 на поле соперника.

Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура
Футбол | 01.11.2024, 02:47
Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура
Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
Футбол | 31.10.2024, 07:15
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
Футбол | 31.10.2024, 04:36
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Араби платять Неймару 250 млн євро в рік, а чувак провів лише 5 матчів за майже 1,5 роки, решта часу він "лікується" в Ріо трахотерапією та покером )) Він розуміє, що ніякого продовження контракту не варто очікувати, тому і шукає наступного "спонсора".
Ответить
+1
Viktor Shuper
якщо Мессі та Суарес ще пограють в Маямі Інтер рік-два і до них доєднається ще й Неймар - це буде імба-атака. будуть рвати все в хламіну, і так удвох рвуть з Суаресом, а якщо ще й Неймар приєднається взагалі буде топіще)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
30.10.2024, 19:52 64
Футбол
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 2
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины
Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины
30.10.2024, 13:57 2
Футбол
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем