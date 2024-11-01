ФОТО. Неймар построит дом в Майами – первые снимки

Бразильский нападающий «Аль-Хиляль» Неймар, похоже, определился, где будет его следующая футбольная остановка.

Специализированный портал Mansion Global сообщает, что 32-й футболист приобрел участок набережной Майами за 26 млн долларов.

Мы уже сообщали об этой новости, но в СМИ появилось больше подробностей о новой роскошной покупке Неймара:

«Расположенный в замкнутом поселке Бал-Харбор, участок имеет площадь около 0,63 акра с фасадом 150 футов на Внутрибереговом водном пути. Предложение включает утвержденные планы дома площадью 13 000 квадратных футов, разработанного лондонской дизайнерской фирмой Elicyon. По данным Zillow, недавно недвижимость была выставлена на продажу 28,5 миллионов долларов», – пишет журналистка Кэтрин Кларк.

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«Это произошло довольно быстро, когда мы нашли эту возможность», – сказал агент по недвижимости Бенту Кейруш, который представляет интересы бразильца. «Покупатель сказал: «Это именно то, что я ищу».

Также издание публикует первые снимки участка, на котором Неймар построит свой дом в Майами.

Теперь очевидно, что по завершении контракта с «Аль-Хиляль» (лето 2025), бразилец воссоеденится в «Интер Майами» с Месси и Суаресом.