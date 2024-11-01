ФОТО. Почти голая. Футболистка шокировала своим образом на Хелловин

Экс-футболистка «Чарльтона» и «Лейтон Ориент» Мэделин Райт впечатлила всех своим «костюмом» на Хелловин.

26-летняя девушка шокировала всех нарядом «ангел против демона», пишет The Sun.

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Нынче девушка, которая знаменита тем, что открыла свой OnlyFans, играет за «Chesham United Ladies FC».

На её Instagram уже подписано 322 тысячи фолловеров – девушка часто радует своих подписчиков пикантными снимками.