ДЕВУШКА ДНЯ. Она увела Энцо Фернандеса из семьи. Кто такая Саша Ферро?

Саша Ферро неожиданно стала очень знаменитой в среде футбольных болельщиков после того, как Энцо Фернандес бросил свою жену.

В СМИ уже поговаривают, что причиной разрыва отношений футболиста и Валентины Сервантес стала модель, инфлюенсер и певица Саша Ферро.

Энцо и Саша уже некоторые время тайно встречаются и именно поэтому случился столь резкий развод.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка достаточно популярна в Instagram: на неё подписано 1,7 млн фолловеров, также она встречалась с ютубером Oki.

Сашу также связывали с Алехандро Гарначо и Винисиусом – форвард «Реала» отслеживает её страницу в Instagram.

Саша Ферро стала популярной в Ютуб-среде, а сейчас хочет монетизировать свою популярность карьерой певицы – она уже выпустила два клипа.