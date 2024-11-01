ДЕВУШКА ДНЯ. Она увела Энцо Фернандеса из семьи. Кто такая Саша Ферро?
Горячая аргентинская красавица свела полузащитника Челси с ума
Саша Ферро неожиданно стала очень знаменитой в среде футбольных болельщиков после того, как Энцо Фернандес бросил свою жену.
В СМИ уже поговаривают, что причиной разрыва отношений футболиста и Валентины Сервантес стала модель, инфлюенсер и певица Саша Ферро.
Энцо и Саша уже некоторые время тайно встречаются и именно поэтому случился столь резкий развод.
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Девушка достаточно популярна в Instagram: на неё подписано 1,7 млн фолловеров, также она встречалась с ютубером Oki.
Сашу также связывали с Алехандро Гарначо и Винисиусом – форвард «Реала» отслеживает её страницу в Instagram.
Саша Ферро стала популярной в Ютуб-среде, а сейчас хочет монетизировать свою популярность карьерой певицы – она уже выпустила два клипа.
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