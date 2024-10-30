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30 октября 2024, 22:15 | Обновлено 30 октября 2024, 22:33
279
2

«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче

Звездный форвард недоволен своим местом в списке номинантов на Золотой мяч

30 октября 2024, 22:15 | Обновлено 30 октября 2024, 22:33
279
2
«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Звездный форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал свое место в списке номинантов на Золотой мяч-2024:

«Честно говоря, я ожидал больше 7-го места на Золотом мяче. Иногда эти награды несправедливы. Я буду упорно работать, чтобы улучшить эту позицию».

Лаутаро Мартинес оказался на 7-м месте в итоговом списке номинантов на Золотой мяч. Аргентинец в топ-10 обошел Ламина Ямала, Тони Крооса и Гарри Кейна.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего нападающего в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес провел за «Интер» в Серии А 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан Золотой мяч Ламин Ямал Тони Кроос Гарри Кейн
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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antt
Думав він про Вінісіуса це сказав. А то про себе. Повірив напевно словам тренера своєї збірної, що він зе бест. А скільки критики було на мундіалі.
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Saar
Найкращий!
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