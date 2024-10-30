«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче
Звездный форвард недоволен своим местом в списке номинантов на Золотой мяч
Звездный форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал свое место в списке номинантов на Золотой мяч-2024:
«Честно говоря, я ожидал больше 7-го места на Золотом мяче. Иногда эти награды несправедливы. Я буду упорно работать, чтобы улучшить эту позицию».
Лаутаро Мартинес оказался на 7-м месте в итоговом списке номинантов на Золотой мяч. Аргентинец в топ-10 обошел Ламина Ямала, Тони Крооса и Гарри Кейна.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего нападающего в 110 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мартинес провел за «Интер» в Серии А 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.
🇦🇷 Lautaro Martínez: “To be honest, I was expecting more than 7th position at the Ballon d’Or. Sometimes at these awards they are unfair”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2024
“I’ll be working hard to improve that position”, told DAZN. pic.twitter.com/Yccir8jCUt
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