«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче

Звездный форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал свое место в списке номинантов на Золотой мяч-2024:

«Честно говоря, я ожидал больше 7-го места на Золотом мяче. Иногда эти награды несправедливы. Я буду упорно работать, чтобы улучшить эту позицию».

Лаутаро Мартинес оказался на 7-м месте в итоговом списке номинантов на Золотой мяч. Аргентинец в топ-10 обошел Ламина Ямала, Тони Крооса и Гарри Кейна.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего нападающего в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес провел за «Интер» в Серии А 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

🇦🇷 Lautaro Martínez: “To be honest, I was expecting more than 7th position at the Ballon d’Or. Sometimes at these awards they are unfair”.



“I’ll be working hard to improve that position”, told DAZN. pic.twitter.com/Yccir8jCUt