Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»
Англия
29 октября 2024, 09:30 | Обновлено 29 октября 2024, 09:31
1751
0

ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»

Илкай Гюндоган поздравил Родри с вручением Золотого мяча

29 октября 2024, 09:30 | Обновлено 29 октября 2024, 09:31
1751
0
ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган и Родри

Полузащитник «Манчестера Сити» Илкай Гюндоган опубликовал пост-поздравление в социальной сети в честь вручения одноклубнику Родри награды Золотой мяч.

Илкай подчеркнул, что за последние годы испанец сильно спрогрессировал и теперь все будут оценивать его по заслугам.

Напомним, что на церемонию не приехал мадридский «Реал». Причина такого решения – победа Родри в номинации, а не вингера сливочных Винисиуса Жуниора.

«С сегодняшнего дня он, наконец-то, больше не будет недооцененным.

Поздравляю моего товарища по команде Родри с победой в Золотом мяче! Для меня это очень заслуженно! Я особенно рад, что кто-то на позиции защиты выигрывает этот титул, а не всегда только игроки нападения!

Родри – идеальный полузащитник, и нет никого, кто играл бы на своей позиции лучше, чем он – в Европе так много клубов, которые ищут опорного полузащитника мирового класса, но в итоге есть только он! Какое развитие за последние годы!», – сказал Гюндоган.

По теме:
ПСЖ хочет украсть подписание суперзвезды АПЛ у Реала
Камавинга – о Золотом мяче: «Футбольная политика»
Два гранда АПЛ интересуются звездой Реала. Он почти выиграл престижный приз
Золотой мяч Илкай Гюндоган Родри Манчестер Сити Реал Мадрид
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ГУРА: «От Динамо ожидал более яркой игры в дерби»
Футбол | 29 октября 2024, 09:58 1
Юрий ГУРА: «От Динамо ожидал более яркой игры в дерби»
Юрий ГУРА: «От Динамо ожидал более яркой игры в дерби»

Все решило удаление игрока «Шахтера»

Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Футбол | 29 октября 2024, 08:02 5
Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024

Награда досталась Родри из «Манчестер Сити»

Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29.10.2024, 06:44
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Футбол | 28.10.2024, 23:45
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28.10.2024, 16:22
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 7
Футбол
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 16
Футбол
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 16
Футбол
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
27.10.2024, 23:40 9
Футбол
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
28.10.2024, 00:10
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем