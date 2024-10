ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»

Полузащитник «Манчестера Сити» Илкай Гюндоган опубликовал пост-поздравление в социальной сети в честь вручения одноклубнику Родри награды Золотой мяч.

Илкай подчеркнул, что за последние годы испанец сильно спрогрессировал и теперь все будут оценивать его по заслугам.

Напомним, что на церемонию не приехал мадридский «Реал». Причина такого решения – победа Родри в номинации, а не вингера сливочных Винисиуса Жуниора.

«С сегодняшнего дня он, наконец-то, больше не будет недооцененным.

Поздравляю моего товарища по команде Родри с победой в Золотом мяче! Для меня это очень заслуженно! Я особенно рад, что кто-то на позиции защиты выигрывает этот титул, а не всегда только игроки нападения!

Родри – идеальный полузащитник, и нет никого, кто играл бы на своей позиции лучше, чем он – в Европе так много клубов, которые ищут опорного полузащитника мирового класса, но в итоге есть только он! Какое развитие за последние годы!», – сказал Гюндоган.

From today on he is finally not 'underrated' anymore 😜 Congratulations to my teammate Rodri on wining the Ballon d'Or! For me this is very well deserved! I'm especially happy that someone on a defensive position is winning this title and not always just the offensive players!… pic.twitter.com/MFluK8j1ui