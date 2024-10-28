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  4. Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Испания
28 октября 2024, 18:31 |
4120
11

Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»

ЗМ достанется Родри

28 октября 2024, 18:31 |
4120
11
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

По информации испанских СМИ, в понедельник руководство «Реала» узнало о том, что Золотой мяч сегодня получит хавбек «Манчестер Сити» Родри, а не форвард Винисиус Жуниор.

Последний месяц была уверенность, что награда достанется форварду мадридцев.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес из-за этого отменил поездку делегации на церемонию, а Винисиус и команда поддержали его в этом.

В «Реале» так отреагировали на тот факт, что Винисиус не получит Золотой мяч: «Видим в этом несправедливость. Для клуба награда потеряла свою ценность и больше не существует».

В делегации был украинский вратарь Андрей Лунин, который претендует на звание лучшего вратаря года.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 12
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andre_lui
До чого тут Віні взагалі. Таке враження, що дитина хоче "машинку".  Карвахаль та Джуд мають значно більше підстав для ЗМ. Родрі в принципі також. Шевченко виграв ЛЧ у 2003, а ЗМ взяв у 2004. Хоча я б вручив ЗМ цього року представнику Реала та іспанцю Карвахалю. Футбол командна гра і індивідуальна нагорода повинна саме це підкреслювати.  
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+3
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GloryUkraine
Такий вибрик Реалу це неповага до футболу, футболістів та вболівальників. Ганьба.
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0
pol-55
Хм,якщо нагорода індивідуальна,то найкращий Г.Кейн,отримав Зол.Бутсу і за авторитетним Give Me Sport є найкращим форвардом у світі.P.S. Я б добавив і найкорисніший,а йому давав ЗМ років 7 підряд.
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0
sokolyk
Знову ці трофейщики! Є нагороди командні, а є індивідуальні! Не можна дати приз найкращого гравця команді, так само як і один гравець не може виграти турнір. Коли всі усвідомлять цю просту істину, тоді не треба буде натягувати сову на глобус, придумуючи, хто там тягнув команду, щоб вона виграла трофей.
Для мене все чітко і зрозуміло уже в травні, мені не треба чекати фіналу чемпіонату, чи ЛЧ/ЧС/ЧЄ, щоб знати хто є найкращим.
Для мене є абсолютно об'єктивним, що одна гра чи місяць не змінить мого розуміння, хто був найкращим цього сезону...
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0
Андрій Чорний
А якщо цього сезону не виграють ЛЧ і Ла Лігу, в наступному сезоні для Реалу цих турнірів теж не існуватиме? 
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0
Harun Bakircioğlu
И этот человек типа хотел быть основателем Суперлиги, со своими диктаторскими замашками
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0
VovanSidorovi4
Вот же додики 
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0
_Quantum19_
Можна зрозуміти...
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-2
AK.228
Преклоните колено😂
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-2
adidas777
Може і не правильний жест Реала, але Родрі золотий м'яч, це навіть не смішно. Ну дайте тоді Золотий м'яч всій збірній Іспанії за замовчуванням. Вручення Золотого м'яча давним давно перетворилося на повний ідіотизм!
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-3
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