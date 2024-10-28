Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
ЗМ достанется Родри
По информации испанских СМИ, в понедельник руководство «Реала» узнало о том, что Золотой мяч сегодня получит хавбек «Манчестер Сити» Родри, а не форвард Винисиус Жуниор.
Последний месяц была уверенность, что награда достанется форварду мадридцев.
Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес из-за этого отменил поездку делегации на церемонию, а Винисиус и команда поддержали его в этом.
В «Реале» так отреагировали на тот факт, что Винисиус не получит Золотой мяч: «Видим в этом несправедливость. Для клуба награда потеряла свою ценность и больше не существует».
В делегации был украинский вратарь Андрей Лунин, который претендует на звание лучшего вратаря года.
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