Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»

По информации испанских СМИ, в понедельник руководство «Реала» узнало о том, что Золотой мяч сегодня получит хавбек «Манчестер Сити» Родри, а не форвард Винисиус Жуниор.

Последний месяц была уверенность, что награда достанется форварду мадридцев.

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес из-за этого отменил поездку делегации на церемонию, а Винисиус и команда поддержали его в этом.

В «Реале» так отреагировали на тот факт, что Винисиус не получит Золотой мяч: «Видим в этом несправедливость. Для клуба награда потеряла свою ценность и больше не существует».

В делегации был украинский вратарь Андрей Лунин, который претендует на звание лучшего вратаря года.