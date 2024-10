Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Главный редактор France Football Венсан Гарсия пояснил, почему награду получил испанец, а не Винисиус Жуниор:

«Очевидно, Винисиус определенно пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятёрке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков.

Это также подводит итоги сезона Реала, в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри».

Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.

🚨 Vincent Garcia (Chief Editor of France Football):



“It was close. Vinícius probably suffered from the presence of Jude Bellingham & Dani Carvajal in Top 5.” pic.twitter.com/W6YDcAxDj8