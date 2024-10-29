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29 октября 2024, 06:44 |
6991
3

Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус

Венсан Гарсия заявил, что присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5 повлияло на это

29 октября 2024, 06:44 |
6991
3
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Главный редактор France Football Венсан Гарсия пояснил, почему награду получил испанец, а не Винисиус Жуниор:

«Очевидно, Винисиус определенно пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятёрке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков.

Это также подводит итоги сезона Реала, в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри».

Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Дани Карвахаль Родри France Football Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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vitaha33
Золотий м'яч давно себе скомпроментував, коли мін 3 рази відібрав звання в інших і віддав його Мессі, а ті, хто справді заслужили, його не отримали, бо як же величніший всіх часів. А так там мали бути Іньєста, Левандовські, а тепер і Віні ( не подобається як людина, але цього року він заслужив правду кажучи).
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0
nick07
А "вершкові" виявляється ще ті маленькі дівчатка - ображено надали губки і позірно розплакалась...
Дивно, тому що на полі вони не раз доводили характер і перемагали б здавалось у програшних матчах
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0
India Life
Реал на це заслуговуe, кожен сам за себе
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