Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Венсан Гарсия заявил, что присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5 повлияло на это
28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.
Главный редактор France Football Венсан Гарсия пояснил, почему награду получил испанец, а не Винисиус Жуниор:
«Очевидно, Винисиус определенно пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятёрке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков.
Это также подводит итоги сезона Реала, в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри».
Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.
🚨 Vincent Garcia (Chief Editor of France Football):— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 28, 2024
“It was close. Vinícius probably suffered from the presence of Jude Bellingham & Dani Carvajal in Top 5.” pic.twitter.com/W6YDcAxDj8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кубковое львовское дерби обещает стать даже более горячим, чем в чемпионате
Многие уверены – Винисиуса Жуниора ограбили!
Дивно, тому що на полі вони не раз доводили характер і перемагали б здавалось у програшних матчах