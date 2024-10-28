В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Главная индивидуальная награда достанется Родри
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч 2024», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний футболист не приедет на церемонию награждения, как и все остальные представители королевского клуба.
Как сообщает ряд авторитетных журналистов, главная индивидуальная награда 2024 года достанется полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Церемония награждения «Золотого мяча 2024» начнется 28 октября в 21:00 по киевскому времени.
🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024
No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0
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