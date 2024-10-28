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28 октября 2024, 16:22 | Обновлено 28 октября 2024, 16:34
1616
4

В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус

Главная индивидуальная награда достанется Родри

28 октября 2024, 16:22 | Обновлено 28 октября 2024, 16:34
1616
4
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Reuters. Родри

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч 2024», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист не приедет на церемонию награждения, как и все остальные представители королевского клуба.

Как сообщает ряд авторитетных журналистов, главная индивидуальная награда 2024 года достанется полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Церемония награждения «Золотого мяча 2024» начнется 28 октября в 21:00 по киевскому времени.

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Родри Винисиус Жуниор Золотой мяч Реал Мадрид Фабрицио Романо Манчестер Сити
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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DaVinci
Треба було менше стою фігню задвигати. Він просто набрид уже
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+2
SHN
Карвахаль выиграл всё,но они двигают Родри и Вини
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0
TolsTIyELF
Если бы не Лунин Мансити взяли бы и лигу чемпионов. 
Ответить
0
TolsTIyELF
Родри заслужил. 
Ответить
0
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