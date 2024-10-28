В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч 2024», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист не приедет на церемонию награждения, как и все остальные представители королевского клуба.

Как сообщает ряд авторитетных журналистов, главная индивидуальная награда 2024 года достанется полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Церемония награждения «Золотого мяча 2024» начнется 28 октября в 21:00 по киевскому времени.