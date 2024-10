Ламин ЯМАЛ: «Игроки Реала не знали, что умею играть правой»

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал, как чувствует себя после забитого гола мадридскому «Реалу».

«Я сделал свою работу. Получилось очень хорошо. Возможно, игроки «Реала» не знали, что я умею играть правой. Я должен использовать ее, когда это необходимо. Например, как в этот вечер», - цитирует Ямаля Фабрицио Романо.

Ямал забил в ворота «Реала» на 77-й минуте. Выйдя на ударную позицию, 17-летний футболист забил правой в ближнюю девятку.

Напомним, что Барселона на выезде разгромила мадридский Реал в матче 11-го тура Ла Лиги со счетом 4:0.

