Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин ЯМАЛ: «Игроки Реала не знали, что умею играть правой»
Испания
27 октября 2024, 03:32 |
34
0

Ламин ЯМАЛ: «Игроки Реала не знали, что умею играть правой»

26 октября «Барселона» разгромила на выезде мадридский «Реал»

27 октября 2024, 03:32 |
34
0
Ламин ЯМАЛ: «Игроки Реала не знали, что умею играть правой»
Transfermarkt. Ламин Ямал

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал, как чувствует себя после забитого гола мадридскому «Реалу».

«Я сделал свою работу. Получилось очень хорошо. Возможно, игроки «Реала» не знали, что я умею играть правой. Я должен использовать ее, когда это необходимо. Например, как в этот вечер», - цитирует Ямаля Фабрицио Романо.

Ямал забил в ворота «Реала» на 77-й минуте. Выйдя на ударную позицию, 17-летний футболист забил правой в ближнюю девятку.

Напомним, что Барселона на выезде разгромила мадридский Реал в матче 11-го тура Ла Лиги со счетом 4:0.

По теме:
Илья ТОПУРИЯ: «Реал проиграл Барселоне 0:4? Не может быть»
Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4
Ламин Ямал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26 октября 2024, 10:50 8
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Бокс | 26 октября 2024, 08:26 14
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона

Британский экс-боксер считает, что Усик показывал бы достойные результаты в эту эпоху

Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
MMA | 26.10.2024, 23:23
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Футбол | 27.10.2024, 03:59
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате после победы над Аль-Таавоном
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2024, 21:40
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
25.10.2024, 20:48 2
Авто/мото
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 21
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
26.10.2024, 21:57 5
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 1
Бокс
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
25.10.2024, 11:19
Футбол
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 3
Футбол
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем