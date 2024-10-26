Реал – Барселона. Лунин в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Ла Лига. 11-й тур. 26 октября.

Реал Мадрид – Барселона – 0:0 (обновляется)

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