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  4. Реал – Барселона. Лунин в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Испания
26 октября 2024, 22:05 |
555
0

Реал – Барселона. Лунин в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги

26 октября 2024, 22:05 |
555
0
Реал – Барселона. Лунин в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Ла Лига. 11-й тур. 26 октября.

Реал Мадрид – Барселона – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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