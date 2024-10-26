Испания26 октября 2024, 22:05 |
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Реал – Барселона. Лунин в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги
26 октября 2024, 22:05 |
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В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».
Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
Ла Лига. 11-й тур. 26 октября.
Реал Мадрид – Барселона – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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