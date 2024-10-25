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25 октября 2024, 05:07 |
358
0

ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело

Без подколов не обошлось...

25 октября 2024, 05:07 |
358
0
ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился текстовым разговором со своим бывшим партнером по «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, в котором португальский футболист скептически оценивает шансы «Арсенала» в Премьер-лиге.

Этот диалог опубликован в книге «Верить» – автобиографии украинского футболиста.

Зинченко поделился дружеской перепиской, на котором видно, как он спрашивает у Силвы рекомендации по поводу поля для тренировок во Франции летом.

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Разговор разворачивался следующим образом:

Зинченко: «Ты знаешь поле для тренировок?» [во Франции];

Силва: «Для чего вам нужно поле?»;

Зинченко: «Мне нужно бегать»;

Силва: «Бегать? Для чего? Ты собираешься снова попытаться выиграть Премьер-лигу? Забудь об этом. Сиди дома»;

Язвительная подколка Силвы подчеркивает дружеское соперничество между бывшими партнерами по команде: Зинченко покинул «Манчестер Сити» и перешел в «Арсенал» в 2022 году.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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