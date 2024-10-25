ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело
Без подколов не обошлось...
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился текстовым разговором со своим бывшим партнером по «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, в котором португальский футболист скептически оценивает шансы «Арсенала» в Премьер-лиге.
Этот диалог опубликован в книге «Верить» – автобиографии украинского футболиста.
Зинченко поделился дружеской перепиской, на котором видно, как он спрашивает у Силвы рекомендации по поводу поля для тренировок во Франции летом.
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Разговор разворачивался следующим образом:
Зинченко: «Ты знаешь поле для тренировок?» [во Франции];
Силва: «Для чего вам нужно поле?»;
Зинченко: «Мне нужно бегать»;
Силва: «Бегать? Для чего? Ты собираешься снова попытаться выиграть Премьер-лигу? Забудь об этом. Сиди дома»;
Язвительная подколка Силвы подчеркивает дружеское соперничество между бывшими партнерами по команде: Зинченко покинул «Манчестер Сити» и перешел в «Арсенал» в 2022 году.
Bernardo Silva is hardly a favourite of Arsenal fans, and that will only be intensified after this little passage from Oleksandr Zinchenko’s book Believe.#AFC #MCFC pic.twitter.com/HkRMvK82mk— Jordan Davies (@jordandaviesj) October 24, 2024
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