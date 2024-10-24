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24 октября 2024, 21:34 | Обновлено 24 октября 2024, 21:53
1487
0

«Мы все лицемеры». Легенда Ливерпуля – о новой работе Клоппа

Джейми Каррагер поддержал немецкого коуча

24 октября 2024, 21:34 | Обновлено 24 октября 2024, 21:53
1487
0
«Мы все лицемеры». Легенда Ливерпуля – о новой работе Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об экс-коуче мерсисайдцев Юргене Клоппе, получившем работу в компании Ред Булл:

«Я думаю, что это чушь, он тренер определенного типа, человек из народа. Клопп должен до конца жизни придерживаться идеалов «Майнца» и дортмундской «Боруссии»? Мы все лицемеры, если честно, мы все имеем взгляды на определенные вещи, но если кто-нибудь предложит нам достаточно денег, мы все равно это сделаем. Он не будет тренировать Ред Булл, он присматривает. Он разговаривает с людьми, ходит на встречи и получает много денег.

Если болельщики «Майнца» и «Боруссии Дортмунд» против модели Ред Булл, то почему «Боруссия» купила у них Эрлинга Холанда? Почему они взяли Адейеми? Если вы против этого, тогда не покупайте и не продавайте им игроков. Они получили лучшего нападающего в мире, а затем продали его за 50 миллионов фунтов стерлингов в «Манчестер Сити», и все было нормально».

Юрген Клопп тренировал «Майнц» с 2001 по 2008 годы, а «Боруссию» – с 2008 по 2015 годы. Немецкий специалист приступит к своим обязанностям в компании Ред Булл с января 2025 года.

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Іван Распутін Источник: Daily Mail
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