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  4. Флик запросил переход звездного вингера. Руководство готовит трансфер
Испания
13 февраля 2025, 18:52 |
476
1

Флик запросил переход звездного вингера. Руководство готовит трансфер

Главный тренер «Барселоны» хочет видеть Карима Адейеми в команде

13 февраля 2025, 18:52 |
476
1
Флик запросил переход звездного вингера. Руководство готовит трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил трансфер вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает EL Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист является ценителем таланта 23-летнего футболиста, и запросил у руководства «сине-гранатовых» трансфер футболиста. Президент клуба Жоан Лапорта готовит трансфер звезды в летнее трансферное окно и вполне вероятно, что именно Карим станет игроком каталонского клуба.

В текущем сезоне Карим Адейеми провел 18 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ставит крест на испанском защитнике.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик Жоан Лапорта
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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jugulator
А де він буде грати? На лівому фланзі є Рафінья.
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