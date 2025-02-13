Флик запросил переход звездного вингера. Руководство готовит трансфер

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил трансфер вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает EL Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист является ценителем таланта 23-летнего футболиста, и запросил у руководства «сине-гранатовых» трансфер футболиста. Президент клуба Жоан Лапорта готовит трансфер звезды в летнее трансферное окно и вполне вероятно, что именно Карим станет игроком каталонского клуба.

В текущем сезоне Карим Адейеми провел 18 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ставит крест на испанском защитнике.