Флик запросил переход звездного вингера. Руководство готовит трансфер
Главный тренер «Барселоны» хочет видеть Карима Адейеми в команде
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил трансфер вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает EL Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист является ценителем таланта 23-летнего футболиста, и запросил у руководства «сине-гранатовых» трансфер футболиста. Президент клуба Жоан Лапорта готовит трансфер звезды в летнее трансферное окно и вполне вероятно, что именно Карим станет игроком каталонского клуба.
В текущем сезоне Карим Адейеми провел 18 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ставит крест на испанском защитнике.
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