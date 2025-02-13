Не на том уровне. Флик ставит крест на испанском защитнике
Ханс-Дитер Флик не хочет видеть Оскара Мингесу в «Барселоне»
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отказался от трансфера испанского защитника «Сельты» Оскара Мингесы, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист не хочет видеть экс-игрока с«ине-гранатовых» в составе ибо сомневается в его уровне. Руководство клуба рассматривало трансфер Оскара, который благодаря прописанной в его контракте клаусуле может перейти в состав испанского гранда за 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Оскар Мингеса провел 22 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, «Барселона» продлила контракт с топ-талантом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон решил уйти из бокса после реванша с Александром
«Ингулец» в поисках домашнего пристанища