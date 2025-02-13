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Испания
13 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 13 февраля 2025, 18:33
603
0

Не на том уровне. Флик ставит крест на испанском защитнике

Ханс-Дитер Флик не хочет видеть Оскара Мингесу в «Барселоне»

13 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 13 февраля 2025, 18:33
603
0
Не на том уровне. Флик ставит крест на испанском защитнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Мингеса

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отказался от трансфера испанского защитника «Сельты» Оскара Мингесы, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист не хочет видеть экс-игрока с«ине-гранатовых» в составе ибо сомневается в его уровне. Руководство клуба рассматривало трансфер Оскара, который благодаря прописанной в его контракте клаусуле может перейти в состав испанского гранда за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Оскар Мингеса провел 22 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, «Барселона» продлила контракт с топ-талантом.

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Оскар Мингеса Барселона Сельта Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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